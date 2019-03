Le Fonti Fintech & Blockchain Forum

(Milano, 5 marzo 2019) – Fintech, On-demand economy, Crypto e Blockchain saranno i temi approfonditi nelle tavole previste per la mattinata

Il 6 marzo, dalle 9.00 alle 13.00, a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana i professionisti del settore si riuniranno per confrontarsi sulle tematiche piu’ attuali.

L’evento vede il patrocinio della Commissione Europea e di AssoFintech nonche’ il supporto di BMW Milano, Dindicash, SEEDVenture, DNV GL, CoinShare e Blockchainlab. Saranno media partner dell’iniziativa The Cryptonomist e Assodigitale.

Dopo i saluti istituzionali di Roberta Cocco, Assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici del Comune di Milano, ad aprire i lavori sara’ il Keynote Speech di Giacomo Zucco, Founder & CEO di BlockchainLab. Seguira’ l’analisi di una case history dal titolo ‘Start-up, Venture Capital e tecnologia blockchain: la tokenizzazione del capitale di rischio e l’affiancamento d’impresa sin dall’incubazione – con William Pividori e Sergio De Prisco, rispettivamente Ceo e Strategist di SEEDVenture.

La prima tavola rotonda, moderata da Manuela Donghi, giornalista Le Fonti TV e intitolata ‘Be your Own Bank: banche, fintech e tecnologie distribuite nell’era dell’on-demand economy – vedra’ la partecipazione di George Thomson, Country Manager Italy, Revolut; Marco Monaco, Blockchain Competence Center Leader, PwC; Federico Tenga, Co-Founder Chainside; Fernando Tozzi, Project Manager, Dindicash e Demetrio Migliorati, Innovation Manager & Head of Blockchain, Mediolanum.

La mattinata proseguira’ con un intervento a cura di BMW Milano – Filiale BMW Group Italia, partner automotive dell’evento.

Alla seconda tavola dal titolo ‘Crypto e Blockchain tra regole e tassazione: luci e ombre di un futuro incombente – e moderata da Alessandro M. Lerro, Presidente del Comitato Scientifico Assofintech, interverranno: Simona Macellari, COO, BlockchainLab; Stefano Capaccioli, Founding Partner, Coinlex; Massimo Simbula, Studio Legale, Simbula e Nevio Boscariol, Consigliere-EACT Fintech Commission, Aiti.

Dopo un intervento di Valeria Portale, Direttore Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger del Politecnico di Milano si procedera’ alla terza e ultima tavola moderata da Manuela Donghi, giornalista Le Fonti TV, dal titolo ‘Non solo crypto: le applicazioni blockchain nei processi aziendali e di business – . Parteciperanno: Michele Ficara Manganelli, Direttore Editoriale Assodigitale; Renato Grottola, Global Director M&A & Digital Transformation, DNV GL – Business Assurance; Pietro Lanza, Direttore Generale Intesa an IBM Company, Blockchain Director, IBM ITALIA; Luigi Maisto, CEO & Co-Founder, CoinShare e Sergio Mottola, Executive Chairman di San Marino Innovation.

