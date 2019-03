Kaspersky Lab contribuisce allo sviluppo del progetto europeo COMPACT per rafforzare la cyber-resilienza delle amministrazioni locali

(Milano, 5 marzo 2019) – Grazie alla sua expertise nel campo della cybersecurity, Kaspersky Lab e’ stata coinvolta nel progettoCOMPACTfinanziato dalla Commissione Europea. La soluzione COMPACT prevede una piattaforma integrata con un alto grado di usabilita’ e automazione per mettere a disposizione delle amministrazioni pubbliche locali strumenti di valutazione del rischio, servizi educativi, di monitoraggio e di condivisione delle conoscenze. L’obiettivo finale e’ sensibilizzare le PA a livello locale in tema di sicurezza informatica in modo che diventino sempre piu’ resilienti quando si tratta di cyberminacce. Kaspersky Lab Italia e’ responsabile della sezione ‘Gamified Educational Contents – , una serie di strumenti semplici e intuitivi attraverso i quali i dipendenti della pubblica amministrazione, e non solo, possono comprendere la criminalita’ informatica e trasformare questa comprensione in modelli di comportamento positivi.

L’importanza della protezione dalle cyberminacce e i vari temi legati alla cybersecurity sono argomenti che fino a qualche tempo fa erano di interesse solo per alcuni gruppiu’ di professionisti.

Negli ultimi anni, complici l’evoluzione delle tecnologie, la Digital Transformation e lo sviluppo conseguente del mondo del cybercrime, sono diventati temi di rilievo non solo per le aziende, ma anche per le persone comuni e persino per le amministrazioni locali. La digitalizzazione ha dato nuove opportunita’ alle PA locali, tanto che oggi possono migliorare la loro efficienza e fornire ai cittadini servizi piu’ adeguati. Questo processo di innovazione e riorganizzazione e’ al centro di un piano d’azione europeo di e-Government; in questo ambito la Commissione Europea ha avviato il progetto COMPACT (COmpetitive Methods to protect local Public Administration from Cyber security Threats), parte del Programma Horizon 2020 per la ricerca e lo sviluppo. L’obiettivo primario e’ quello di aiutare le amministrazioni pubbliche locali a diventare piu’ resilienti quando si tratta di minacce di tipo informatico. Per raggiungere questo scopo, COMPACT mette a disposizione strumenti di valutazione del rischio, soluzioni educative, servizi di monitoraggio e di condivisione delle conoscenze, il tutto tramite una piattaforma integrata, con un alto grado di usabilita’ e automazione.

Forte della sua expertise in materia di cybersecurity e da sempre impegnata nel fare crescere la consapevolezza sull’importanza della protezione informatica e sulla necessita’ di adottare comportamenti digitali consapevoli, Kaspersky Lab contribuisce allo sviluppo del progetto europeo COMPACT rendendo disponibili alcune soluzioni che mirano proprio alla sensibilizzazione in fatto di sicurezza.

L’errore umano e’ alla base di tanti incidenti di sicurezza che possono portare alla perdita o alla violazione delle informazioni e proprio i dati – dei cittadini, relativi a gare pubbliche o legati a transazioni economiche da o verso le PA locali – sono tra gli asset principali delle amministrazioni pubbliche locali. Utilizzare dei giochi interattivi puo’ quindi essere un metodo per rendere le persone che lavorano su questo tipo di dati e sistemi piu’ coscienti rispetto alle possibili minacce alla cybersicurezza e piu’ attente alla prevenzione.

Kaspersky Lab Italia e’ responsabile della sezione ‘Gamified Educational Contents – del progetto COMPACT e partecipa con due soluzioni di gamification: ‘Kaspersky Interactive Protection Simulation (KIPS) – e ‘Cyber Safety Management Games (CSMG) – .

Per quanto riguarda KIPS, Kaspersky Lab sta elaborando uno scenario nuovo, con particolare attenzione rivolta proprio alla protezione di informazioni e dati personali, un focus rilevante se si pensa al GDPR entrato in vigore da qualche tempo. Grazie ad una serie di esercizi e di sessioni di formazione, Kaspersky Interactive Protection Simulation e’ in grado di aiutare i dipendenti della pubblica amministrazione a comprendere meglio la criminalita’ informatica e a riconoscere i pericoli, reali o potenziali, che si annidano online; grazie a questa consapevolezza i dipendenti possono adottare modelli di comportamento positivi e prendere decisioni in materia di sicurezza in caso di necessita’. Per quanto riguarda CSMG, invece, Kaspersky Lab sta implementando un adattamento dello scenario per adeguarsi alle esigenze degli enti locali e trasformarsi cosi’ in un percorso formativo motivazionale per i quadri intermedi.

‘Il progetto europeo COMPACT vuole essere un ecosistema completo, una piattaforma per la condivisione delle conoscenze e delle best practice, ma anche per il monitoraggio, la discussione e la formazione – , ha commentato Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky Lab. ‘Tutte le amministrazioni pubbliche locali europee, come i comuni, ad esempio, potranno accedere a questa piattaforma. Diversi collaboratori di Kaspersky Lab stanno lavorando all’iniziativa, il nostro impegno riguarda in particolar modo la formazione in materia di sicurezza basata su strumenti e principiu’ intuitivi che partono dalla gamification. Crediamo fortemente in questo progetto perche’ da sempre pensiamo che la formazione, l’educazione e la consapevolezza quando si tratta di pericoli che si annidano online siano elementi fondamentali per accompagnare in modo attento e sicuro lo sviluppo delle societa’ nel futuro, proteggendo tutto quello che ci e’ piu’ caro: dai dati personali agli account, fino alle aziende, alle infrastrutture critiche e alle grandi imprese. –

Il consorzio COMPACT comprende ad oggi tre pubbliche amministrazioni locali a livello europeo, che fanno confluire nel progetto un numero rilevante di utenti e pratiche: i comuni di Amadora in Portogallo, Donostia-San Sebastian in Spagna e Bremerhaven in Germania. I comuni italiani coinvolti sono quelli di Afragola e Bologna. Questi enti daranno l’opportunita’ di convalidare il progetto, il suo approccio e i risultati in vari contesti europei; il nuovo scenario di KIPS sara’ disponibile in inglese, mentre quello di CSMG lo sara’ in inglese e anche in italiano.

Maggiori informazioni sul progetto COMPACT e i suoi partecipanti sono disponibili online.

Ulteriori dettagli sui progetti e sulle soluzioni di Kaspersky Lab dedicate alla formazione in tema di cybersecurity sono disponibili sul sito dell’azienda nella sezione dedicata alla Security Awareness.

Informazioni su Kaspersky LabKaspersky Lab e’ un’azienda di sicurezza informatica a livello globale che opera nel mercato da 21 anni. La profonda intelligence sulle minacce e l’expertise di Kaspersky Lab si trasformano costantemente in soluzioni di sicurezza e servizi di nuova generazione per la protezione di aziende, infrastrutture critiche, enti governativi e utenti privati di tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda include la miglior protezione degli endpoint e numerosi servizi e soluzioni di sicurezza specializzati per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Piu’ di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky Lab e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere cio’ che e’ per loro piu’ importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

