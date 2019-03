Il nostro passo verso una nuova tappa dell’evangelizzazione

È uscito il nuovo numero della News Letter della Facoltà (n. 1 – marzo 2019): clicca & scarica.

Papa Francesco, nel Proemio di Veritatis gaudium, ha consegnato alle Università e Facoltà ecclesiastiche una prospettiva stimolante: essere un laboratorio culturale aperto al dialogo e alla condivisione con tutta la chiesa, con la società e con la ricchezza plurale dei saperi umani.

In questo numero della News Letter raccontiamo come i docenti della Facoltà si siano messi al lavoro per attuare questo obiettivo, sollecitati innanzitutto dalla lettura del documento proposta dal teologo gesuita Christoph Theobald e poi dagli stimoli emersi nel collegio plenario, con l’approfondimento sul dialogo inter- e trans-disciplinare come uno dei criteri per il rinnovamento e il rilancio degli studi ecclesiastici; un percorso che ora proseguirà in ogni singolo Istituto affiliato e collegato, fino a giungere a uno scambio con le altre Facoltà teologiche italiane.

Il cammino è lungo ma la strada è tracciata e l’obiettivo è chiaro: comprendere meglio quale sia oggi lo spazio appropriato che le Facoltà teologiche cattoliche occupano nella missione della chiesa, come l’insegnamento e la ricerca della teologia si possano e debbano rinnovare e quali scelte e passi rendano possibile e concreto tutto questo.

Parliamo poi di sinodalità, con un approfondimento del prof. Riccardo Battocchio sul convegno nazionale inter-facoltà del 12 aprile Sinodalità: una chiesa di fratelli e sorelle che camminano e decidono insieme, che raccoglie e rilancia, mettendoli a disposizione delle comunità cristiane, i risultati di un’approfondita indagine teologica e pastorale condotta nell’ultimo triennio dalle Facoltà teologiche del Triveneto, di Sicilia, Pugliese, dell’Italia Centrale, dell’Emilia Romagna, dell’Italia Settentrionale, e dall’Istituto universitario Sophia, con il sostegno del Servizio nazionale per gli studi superiori di Teologia e di Scienze religiose della Conferenza episcopale italiana.

È possibile che l’etica trovi spazio negli affari? Ne parliamo in un’intervista con il prof. Renzo Beghini, che ha coordinato per la Facoltà il corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in Etica d’impresa, realizzato in partnership con l’Università di Verona e la Fondazione Giorgio Zanotto.

Un ricordo va al prof. Valerio Bortolin, di cui è stato pubblicato postumo un volume che ne racchiude il pensiero. E poi altre notizie sulle collaborazioni in atto con varie realtà accademiche, sul servizio delle biblioteche, sulle ultime uscite della collana Sophia…

Buona lettura!

Paola Zampieri

(Facoltà Teologica del Triveneto)