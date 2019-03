Generali: sesana (ceo italia), ‘altre partnership in vista dopo quella con fca’

Mogliano (Tv), 5 mar. (AdnKronos) – “Credo che quello visto con Fca sia un buon esempio di quello che vogliamo fare, un buon indizio di quello che cerchiamo per le nostre partnership future”. Lo ha sottolineato il Ceo di Generali Italia Marco Sesana oggi in occasione della presentazione della nuova strategia di Country 2021 a Mogliano Veneto. “Nell’ambito della mobilita sono gia state avviate le prime partnership strategiche, appunto con Fca sull’auto connessa e Bmw- Drive Now su car sharing, per lo sviluppo di nuovi servizi attraverso ecosistemi connessi”

Sesana ha spiegato che le aree di interesse sono “mobilita, salute e benessere dove la possibilita di creare ecosistemi e molto ampia, la casa per la creazione di sistemi connessi, e il welfare”.

