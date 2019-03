Fca conferma investimenti in Italia

L’ad Manley dal Salone di Ginevra: “Avanti come previsto”



Ginevra, 5 mar. – (AdnKronos) – “I target finanziari al 2022 sono confermati”. Lo ha affermato l’ad di Fca, Mike Manley, in un incontro con la stampa al Salone di Ginevra, aggiungendo che anche gli investimenti del gruppo Fca in Italia “andranno avanti come originariamente previsto”.

Inoltre, “Maserati non e’ in vendita: ha un incredibile futuro” ha detto l’amministratore delegato che, riguardo a un possibile accordo con Psa, ha aggiunto: “Aperti a valutare alleanze che ci rafforzano”. “Abbiamo una posizione forte e indipendente – ha proseguito – ma se c’e’ un’alleanza, una partnership, una fusione che rafforza le nostre opportunita’ per il futuro, noi la guarderemo”.

(Adnkronos)