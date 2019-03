Farmacosmo tra le eccellenze europee premiate dal Financial Times

(Napoli, 5 marzo 2019) – Napoli, 5 marzo 2019 – L’FT 1000 Europe’s Fastest Growing Companies e’ la classifica che, ogni anno, il Financial Times – in collaborazione con Statista – dedica alle aziende europee che hanno registrato i piu’ alti tassi di crescita.

L’edizione 2019, da poco resa nota, ha incluso le 1000 aziende di 32 paesi che, tra il 2014 e il 2017, sono cresciute di piu’, in termini di fatturato.

Per essere incluse in questa prestigiosa classifica, le aziende hanno dovuto soddisfare diversi criteri, tra cui il fatturato generato nel 2014 (che doveva essere di almeno 100.000 euro), quello realizzato nel 2017 (che doveva essere di almeno 1,5 milioni di euro), avere la sede legale in uno dei 32 paesi europei oggetto dello studio ed essere imprese indipendenti (ovvero, non essere una filiale di un’altra impresa).

Un riconoscimento, questo, che premia l’imprenditoria capace di trainare l’economia del vecchio continente, di accettare anche le sfide piu’ grandi, di creare occupazione persino dove il lavoro sembra una chimera.

Anche quest’anno, e’ il settore tecnologico a dominare la classifica. Aggiungendo le company dei settori fintech ed e-commerce, si superano le 220 aziende.

A spiccare, per numero di presenze (al secondo posto dopo la Germania), e’ il nostro paese che, con 200 aziende in classifica, presenta davvero il meglio dell’eccellenza made in Italy: realta’ che, giorno dopo giorno, crescono a ritmi impressionanti, diventando fiore all’occhiello di un’economia che, con orgoglio, si proclama viva, piena di fermento e ricca di nuove energie.

Gli e-commerce italiani detengono un posto d’onore e, tra questi, classificatasi al terzo posto tra tutte le piattaforme italiane dedicate alla vendita online e al primo posto nel settore “Benessere e Beauty” e’ Farmacosmo, azienda nata a Napoli che viene insignita di una nuova ‘medaglia – : gia’ a novembre dello scorso anno, infatti, era stata inserita da Il Sole 24 Ore tra le aziende “Leader della crescita 2019”. Per l’azienda partenopea, quindi, quella appena sancita dal Financial Times e’ una conferma, stavolta su scala europea, del fatto che sia tra le realta’ imprenditoriali italiane piu’ interessanti.

Partita da un fatturato di 1,5 milioni di euro, realizzato nel 2014 durante il suo primo anno, Farmacosmo e’ arrivata a sfiorare i 15 milioni nel 2017 e a chiudere il 2018 con un giro d’affari che ha superato i 20 milioni di euro.

L’azienda spazia dalla vendita di parafarmaci e integratori ai prodotti per l’infanzia, profumi e make-up. 36 dipendenti, 2 logistiche, una parafarmacia nel centro di Napoli: leggendo oltre i numeri e’ chiaro che l’azienda sta diventando, anno dopo anno, un riferimento importantissimo nel tessuto socio-economico napoletano, promuovendo l’occupazione di giovani dalle competenze trasversali e diventando, numeri alla mano, il 17 e-commerce europeo nella speciale classifica del Financial Times e Statista.

