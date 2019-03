Conferenza stampa: “#UNCUORECREMISI – La crescita etica oltre a quella sportiva”

“#UNCUORECREMISI – La crescita etica oltre a quella sportiva”, e’ il progetto delle Fiamme Oro di atletica leggera che promuove lo sport inteso sempre piu’ come fenomeno sociale ed economico realizzando manifestazioni ed eventi che coinvolgono e sensibilizzano giovani, famiglie, operatori del mondo della scuola sull’importanza dell’attivita’ sportiva come mezzo di tutela della salute e prevenzione di patologie psico-fisiche.

La presentazione dell’edizione 2019 in conferenza stampa

mercoledi 6 marzo, alle ore 11:30

sala Livio Paladin – Palazzo Moroni

Saranno presenti

Diego Bonavina, assessore allo sport del Comune di Padova

Giorgia Bedin, assessore allo sport del Comune di Monselice

Claudio Mastromattei, vicario del questore di Padova

Giuseppe Maria Iorio, vicepresidente vicario comandante del 2edeg; Reparto mobile della Polizia di Stato

Sergio Baldo, direttore tecnico Fiamme Oro atletica

I campioni del gruppo sportivo della Polizia di Stato

Gianfranco Bardelle, presidente del Coni Veneto

Christian Zovico, presidente della Fidal regionale

I partner del progetto: Admo Padova – Associazione donatori di midollo osseo, Aic Veneto – Associazione italiana celiachia e Vimm – Fondazione ricerca biomedica avanzata onlus

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20190305/conferenza-stampa-uncuorecremisi-la-crescita-etica-oltre-quella-sportiva