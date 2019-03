Conferenza stampa: “Fronte del Porto – Una Sala in Comune” presentazione programma e nuova progettualita’

Il Comune di Padova – Assessorato al decentramento, in collaborazione con le Consulte 4A e 4B e le associazioni del territorio, ha dato vita a una nuova progettualita’ per il rilancio della sala comunale di via Santa Maria Assunta, 20.

Il progetto “Fronte del Porto – Una Sala in Comune” e il programma delle attivita’ dei mesi di marzo e aprile 2019 saranno presentati in conferenza stampa

mercoledi 6 marzo alle 12:45

Sala Bresciani Alvarez – PALAZZO MORONI

Interverranno:

Francesca Benciolini, assessore al decentramento;

i rappresentanti delle Associazioni.

E’ previsto inoltre un momento di inaugurazione dell’attivita’, mercoledi 6 marzo alle 20:15, alla Sala Fronte del Porto, via Santa Maria Assunta, 20, in occasione della serata “Non son solo Canzonette” (inizio alle 20:45, ingresso libero), organizzata dall’associazione Lottodognimese in occasione della Festa della Donna.(Tratto da: http://www.padovanet.it)

