Cade da carro carnevale, grave bimbo

Bologna





Bologna, 5 mar. – (AdnKronos) – In gravissime condizioni dopo essere caduto da un carro di carnevale, in centro a Bologna. L’incidente che ha coinvolto un bambino di 2 anni e’ avvenuto verso le 15 in via Indipendenza, durante la tradizionale sfilata del martedi’ grasso.

Il piccolo e’ stato trasportato d’urgenza dal 118 all’ospedale Maggiore e le sue condizioni sarebbero molto gravi. Il piccolo, che sarebbe scivolato dalle braccia della madre, e’ rovinato a terra mentre gli altri carri continuavano ad avanzare. E’ stato portato al Pronto soccorso in codice 3. La sfilata e’ stata interrotta.

(Adnkronos)