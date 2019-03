Autonomia: pavanello (anci), ‘bene zaia su coinvolgimento territori’

Venezia, 5 mar. (AdnKronos) – ‘Le parole del presidente Zaia sul coinvolgimento dei territori nell’attuazione dell’autonomia non possono che trovare la nostra piena e totale condivisione. I sindaci ed i Comuni devono essere il motore di questo processo e rappresentano, senza ombra di dubbio, le gambe su cui deve camminare l’autonomia sui territori. Le istituzioni, le associazioni di categoria e tutti gli stakeholder del territorio devono rimanere compatte e l’Anci Veneto continuera ad essere a fianco della Regione e del Presidente Zaia offrendo, come ha sempre fatto, il proprio contributo in termini di proposte, soluzioni e dialogo comportandosi da interlocutore serio ed affidabile che fin dal referendum ha dato il proprio favorevole all’autonomia ‘. Cosi la presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, commenta il punto sulla trattativa dell’autonomia fatta dal Presidente Zaia nel corso della Consulta di questa mattina oggi a Venezia.

‘Abbiamo fiducia nel Presidente e guardiamo con speranza al percorso dell’autonomia nel pieno rispetto della Costituzione, del Governo e dei lavori del Parlamento consapevoli che non e possibile un’autonomia senza i Comuni come diceva Don Sturzo ‘, conclude.

