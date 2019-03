Alla scoperta di Carl Philipp Emanuel Bach con Sciortino

53ma Stagione concertistica 2018/2019

Il giovane pianista e

compositore Orazio Sciortino,

originario di Siracusa, è un artista naturalmente portato a misurarsi senza

timore con tutti gli aspetti del proprio tempo. Fin da giovanissimo Sciortino

ha sentito il bisogno di esplorare molti ambiti diversi del mondo musicale,

dall’improvvisazione alla trascrizione passando a rapportarsi con le arti

figurative e con il teatro. Tutte sfide che ha affrontato con grande energia e

slancio ideale, consapevole del ruolo trasformativo che la musica svolge sia

quand’è nuova sia quando ci parla, sempre nuova, dal passato. È con questo

artista dai molteplici talenti che dialogherà l’Orchestra di Padova e del Veneto nel corso del concerto del

prossimo giovedì 14 marzo all’Auditorium Pollini alle 20,45,

durante il quale verranno eseguiti i Concerti per pianoforte e orchestra Wq

43/2 e Wq 14 di Carl Philipp Emanuel

Bach, l’Egmont Ouverture di Beethoven

e la Sinfonia n. 80 di Haydn.

Orazio Sciortino

Al centro della serata

ci saranno i due Concerti di C.P.E. Bach, che vedranno Sciortino nel

ruolo del pianoforte solista. «Bach è il padre, noi siamo i figli», sembra che

abbia detto Mozart riferendosi non a Johann Sebastian ma proprio al figlio Carl

Philipp Emanuel, associato alla temperie Sturm und Drang, ma anche a

quell’empfindsamer Stil (stile «sensibile» o sofisticato) che si basava

su tutto un gioco volubile di affetti contrastanti. C.P.E. Bach scrisse oltre

50 concerti per tastiera, portando il genere a una nuova, inaudita profondità

d’espressione. E infatti mentre il Concerto Wq 14, scritto quando il

padre era ancora in vita, appare ancora in parte legato a stilemi barocchi –

anche se nel primo movimento la scrittura orchestrale haendeliana sembra

liquefarsi in un certo languore – il Concerto Wq 43/2, scritto ad Amburgo

dove Carl Philipp Emanuel aveva preso il posto del suo padrino Telemann, mostra

il gioco serrato di contrasti emotivi caratteristico dello stile maturo di

Bach. Lo si vede nel movimento Andante, con il suo monologo nostalgico

del cembalo incorniciato da interventi tragici, quasi minacciosi,

dell’orchestra; ma anche nel primo movimento, che alterna un tema appassionato

a un disegno galante, fino all’ultimo movimento che risulta vigoroso e

assertivo ma pure un po’ danzante. Un concerto di grande forza espressiva, che

non si dimentica facilmente: e non a caso, come ha rilevato Karl Geiringer, i

«concerti amburghesi» di C.P.E. Bach rimasero in repertorio per molto tempo

dopo la sua morte, fino all’arrivo di quelli di Beethoven.

Il concerto si aprirà

proprio con un brano di Beethoven, l’Egmont Ouverture, composto intorno

al 1809 insieme ad altre musiche di scena per una rappresentazione dell’omonimo

dramma di Goethe. Il conte Egmont, vissuto nel Cinquecento, era stato un

protagonista della resistenza fiamminga contro la dominazione spagnola: Goethe

ne aveva fatto una sorta di eroe borghese, e da queste figure eroiche era

grandemente affascinato Beethoven che pochi anni prima aveva composto la Terza

Sinfonia pensando proprio al «sovvenire di un grand’uomo». Non a caso nell’Ouverture

trovano posto, in forma condensata, molti degli affetti che caratterizzavano

quella sinfonia: dalla solennità, collegata all’ideale morale kantiano,

all’esaltazione guerriera del rivoluzionario, fino al dolore per la morte

dell’eroe, che prende la forma di una sorta di brevissima marcia funebre.

La Sinfonia n. 80

di Joseph Haydn fu composta nel 1784 per un concerto legato alla Quaresima: infatti,

come notò Robbins Landon, i temi del primo e del terzo movimento possono essere

ricondotti a variazioni su una melodia gregoriana legata alla Pasqua, Incipit

lamentatio, già usata da Haydn nella Sinfonia n. 26. Si tratta,

inoltre, di una delle poche sinfonie di Haydn in tonalità minore: una scelta

che, nel compositore austriaco, è spesso associata ad uno schema formale in

qualche modo sperimentale. Nel primo movimento, in forma-sonata, fa

insolitamente capolino una sorta di terzo tema danzereccio del flauto che

diventa protagonista dello sviluppo. Un esempio della straordinaria forza

creativa di Haydn, al quale si deve molto di quell’elaborazione «spaziale» del

discorso musicale per mezzo di elementi semplici messi in costante variazione,

di brevi incisi che si palleggiano nello spazio sonoro, che in seguito verrà

fatta propria dallo stesso Beethoven.

