6 parole fondamentali dell’IC raccontate con il cinema

Un desiderio che coltiviamo sempre più spesso come catechisti è di presentare e sperimentare alcune tematiche del cammino di IC attraverso il linguaggio del cinema e degli audiovisivi.

Per questo abbiamo pensato di dedicare una giornata di formazione per “mettere in sequenza” alcune delle parole cruciali dell’itinerario dei ragazzi (9-10 anni) e dei preadolescenti (12-14).

Dono, cibo, perdono, testimonianza, ascolto e impegno: impareremo insieme come “annunciarle” con il cinema tenendo conto di queste specifiche età.

La giornata fornirà gli strumenti, delle indicazioni filmografiche precise per ciascuna parola che verranno analizzate e approfondite durante l’incontro, e il metodo che verrà sperimentato e replicato per ogni parola fondamentale.

Durante la giornata con una formula di “meeting interattivo” si potrà toccare con mano la bellezza e l’efficacia del linguaggio degli audiovisivi e le competenze necessarie per metterlo al frutto al meglio.

La giornata sarà guidata dalla dott.ssa Arianna Prevedello

Sala della comunità: CINEMA CORALLO Parrocchia Monselice Duomo

sabato 16 marzo 2019 ore 9.30 – 12.30 e 14.00 – 17.00 (pranzo al sacco)

Quota di partecipazione: € 25

(Diocesi di Padova)