UPA Padova: Recalcati a Padova registra il tutto esaurito parlando di lavoro

Sold out ieri venerdì sera per Massimo Recalcati, il famoso psicanalista e saggista è stato invitato da Confartigianato Imprese Padova, in occasione dell’Anteprima della Settimana dell’artigianato, promossa dall’associazione di categoria, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Padova, che ha quest’anno come tema “Artigiani 2030: sfide per uno sviluppo sostenibile”.

“Per la prima volta a Padova un’associazione di categoria affronta il tema della sostenibilità, avendo come punto di riferimento l’agenda 2030 delle Nazioni Unite – hanno spiegato Roberto Boschetto, Presidente di Confartigianato Padova e Susanna Zorzi, Presidente di Upa Servizi Spa -. L’ottavo obiettivo definito dall’Onu parla di lavoro. Ed è per questo che abbiamo chiesto a Massimo Recalcati di offrirci spunti utili per comprendere meglio cosa significhi rendere il mondo sostenibile, partendo proprio dai luoghi di lavoro”.

A proposito di etica del lavoro, ha voluto precisare: “Desiderio e dovere normalmente sono contrapposti, ma il dovere deve essere alleato del desiderio. L’etica del lavoro non coincide con l’etica del sacrificio, ma piuttosto è un’etica della soddisfazione”.

E Recalcati ha voluto raccontare agli artigiani cosi significhi per lui fare impresa: “Vuol dire non aver paura della libertà, del mare aperto, perché la bellezza dell’impresa è attraversare il mare”.



(UPA di Padova)