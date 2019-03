Sci: assessore veneto, ‘per cortina 2021 pronto piano potenziamento viabilita’ (2)

(AdnKronos) – L’assessore De Berti ha voluto verificare lo stato di avanzamento dei singoli interventi in corso di realizzazione, tesi principalmente a mettere in sicurezza vari tratti di viabilita esistente, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza idrogeologica del corpo stradale e dei versanti. Sono previste anche operazioni di manutenzione straordinaria su varie opere (ponti, ponticelli, tombotti, muri di sostegno, etc.), funzionali a garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

Gli interventi in programma lungo l’Alemagna, complessivamente 38, sono di vario genere; alcuni prevedono l’adeguamento impiantistico delle gallerie esistenti, altri la sistemazione di curve e incroci, altri l’adeguamento manutentivo di ponti o la sistemazione degli attraversamenti idraulici, altri ancora la sistemazione e messa in sicurezza delle scarpate stradali.

Oltre a quelli citati gia in corso di realizzazione o di prossimo appalto, da realizzare comunque entro il 2020, vi sono alcune opere piu rilevanti per l’esecuzione di 4 interventi di variante ai centri abitati di: Tai di Cadore, Valle di Cadore, San Vito di Cadore e accesso da sud a Cortina d’Ampezzo. Per questi, dal 20 dicembre 2018, e in corso la procedura di VIA nazionale ed e stata attivata la fase istruttoria da parte sia della competente Commissione regionale sia da parte del Ministero dell’Ambiente, cui compete la pronuncia di compatibilita ambientale, necessaria per la successiva definitiva approvazione dei progetti.

