Riconoscere l’infarto femminile, torna Vivi con il Cuore

Roma, 4 mar. (AdnKronos Salute) – Con un decesso ogni 10 minuti, le malattie cardiovascolari e l’infarto sono il killer numero uno delle donne. Ma la maggioranza di loro non e’ consapevole del rischio, mentre quasi l’80% degli eventi cardiaci potrebbe essere prevenuto. Se ne parla oggi a Sesto San Giovanni (Milano) in occasione del convegno ‘Infarto e malattie cardiovascolari al femminile: come vivere con il cuore’, promosso da Abbott in collaborazione con la Societa’ italiana di cardiologia (Sic), con l’obiettivo di aumentare la conoscenza delle patologie cardiovascolari e incentivare le donne ad adottare strategie salva-cuore al femminile. Nel corso del convegno e’ stata presentata l’edizione 2019 della campagna di informazione ‘Vivi con il Cuore’ per riconoscere e prevenire l’infarto nella donna. Inoltre, i medici cardiologi della Sic hanno offerto consigli utili e una valutazione dello stile di vita a tutte le donne over 40 partecipanti.

“Sebbene si pensi che le malattie cardiache non siano appannaggio del sesso femminile, queste sono la prima causa di morte anche nelle donne – dichiara Ciro Indolfi, presidente della Sic – La Societa’ italiana di cardiologia ha tra i suoi obiettivi primari quello di promuovere il benessere delle donne, diffondere la consapevolezza del rischio cardiovascolare e incoraggiare le piu’ efficaci strategie terapeutiche. Il messaggio importante che i cardiologi italiani vogliono diffondere riguarda anche la differenza dei sintomi dell’infarto che nelle donne sono frequentemente atipici. Campagne come Vivi con il Cuore hanno l’ambizioso obiettivo di prevenire morti premature e permettere la migliore cura per le donne colpite da infarto”.

“In Europa si comincia sempre piu’ a parlare di medicina di genere, tuttavia permane un’evidente carenza di informazione e formazione in particolare in ambito cardiovascolare – afferma Lara Comi, membro del Parlamento Europeo e vice presidente gruppo Ppe – Iniziative nobilissime come la campagna Vivi con il Cuore sottolineano l’esigenza di una programmazione comunitaria di lungo periodo con specifiche risorse e progettualita’ ad hoc. Ho ritenuto quindi doveroso dare il mio contributo come donna e come europarlamentare presentando un’interrogazione sul tema”.

Vivi con il Cuore (www.viviconilcuore.it) e’ la campagna nazionale di informazione per riconoscere e prevenire l’infarto nella donna. All’interno del rinnovato sito web, le donne potranno trovare informazioni sulle malattie del cuore, riconoscere le differenze di genere, scoprire i sintomi dell’infarto e le specificita’ nella donna, tanti consigli per attuare efficaci strategie salva-cuore e un semplice test per valutare il proprio stile di vita. Eikon Strategic Consulting ha intervistato un campione rappresentativo della popolazione italiana tra i 40 e i 70 anni, per comprendere la percezione maschile e femminile in relazione al rischio cardiovascolare.

Dall’indagine emerge con forza che, nell’immaginario collettivo, il cuore e’ considerato una vulnerabilita’ maschile, mentre il tumore un problema femminile. Solo 2 donne su 10 sono consapevoli che la loro prima causa di morte sono le malattie cardiovascolari e l’infarto: 6 donne su 10 indicano il tumore, mentre il 74% ritiene che le malattie cardiovascolari lo siano per gli uomini. Della stessa convinzione anche gli uomini: solo il 21% pensa che la prima causa di morte per le donne siano le malattie cardiovascolari. Tra gli uomini, la convinzione che il rischio di infarto sia maggiore per loro e’ molto forte: ben il 77% lo pensa. Il sintomo cruciale dell’infarto, il dolore toracico, e’ correttamente indicato da oltre il 70% degli intervistati, uomini e donne, ma meno della meta’ e’ in grado di riconoscere gli altri sintomi non specifici.

La maggioranza degli intervistati (70%) vorrebbe essere informata sui rischi cardiovascolari e sulle modalita’ di prevenzione soprattutto dal proprio medico di base. Il 31% vorrebbe trovare informazioni anche sul web (siti, test di autovalutazione on line, informazioni scientifiche e consigli degli esperti). “Siamo orgogliosi di poter dare il via a Vivi con il Cuore 2019 in collaborazione con istituzioni, societa’ scientifiche e associazioni per aumentare la consapevolezza delle donne sulle malattie cardiovascolari. – conclude Stefano Zangara, direttore Risorse umane di Abbott – La conoscenza e’ la base essenziale per una vita piu’ sana. Oggi le donne possono fare molto per combattere e prevenire le malattie cardiovascolari e vivere al meglio ogni giorno della loro vita”.

(Adnkronos)