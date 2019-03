Pena doppia per chi spaccia, pugno duro della Lega

Salvini: “In ddl nessun intento punitivo per chi consuma”

Roma, 4 mar. “Non c’e’ un intento punitivo nei confronti di chi consuma, voglio togliere dalle strade chi campa spacciando droga”. Cosi’ Matteo Salvini in una conferenza stampa alla Camera nella quale ha annunciato che la Lega presentera’ un ddl che punta a raddoppiare le pene sullo spaccio.

In conferenza stampa il ministro dell’Interno affronta vari temi, dalla legittima difesa all’alta velocita’ a Fincantieri. “L’accordo con il Movimento 5 Stelle e’ chiuso, entro marzo la legittima difesa sara’ legge” risponde il titolare del Viminale a una domanda sulla norma domani in Aula a Montecitorio. “Ci saro’ anch’io – fa sapere – perche’ voglio ringraziare il Parlamento che risponde a una richiesta di giustizia”.

Sulla Tav “vedo sempre il punto di incontro, ci stiamo lavorando – afferma il vicepremier – A differenza di chi e’ all’opposizione dobbiamo fare e non visitare, sono convinto che faremo. Noi faremo a breve”, aggiunge, dicendosi sicuro che “il governo non rischia assolutamente”. Quanto a Fincantieri, “per me l’accordo e’ chiuso da tempo, per me sono riconfermati entrambi: sia Bono che Massolo”. Poi il Pd e la vittoria di Zingaretti alle primarie. “Speriamo ora di avere un’opposizione costruttiva e propositiva” dice Salvini. “Per me va bene – ironizza – un’opposizione che arriva seconda, come alle regionali”. E a chi gli chiede delle critiche del leader ungherese replica: “Stimo enormemente Orban, il 27 maggio i numeri diranno chi ha ragione”.

(Adnkronos)