L’Assessorato alla cultura festeggia le donne venerdi 8 marzo offrendo loro l’ingresso gratuito ai Musei Civici agli Eremitani (escluse la Cappella degli Scrovegni e la mostra “Antonio Ligabue. L’uomo, il pittore”), a Palazzo Zuckermann e al Museo del Risorgimento e dell’Eta’ Contemporanea.

L’iniziativa s’inserisce nell’ambito delle attivita’ promozionali dell’Assessorato alla cultura del Comune di Padova per far conoscere al grande pubblico il patrimonio artistico e culturale cittadino e renderlo consapevole della storia del territorio, facendo comprendere che i musei sono luoghi dove e’ piacevole sostare, per conoscere in modo diretto le testimonianze storico artistiche ivi raccolte e conservate.

Ingresso gratuito in queste sedi anche: il 19 marzo, Festa del papa’, per i papa’ accompagnati dai figli al di sotto dei 18 anni; il 12 maggio Festa della mamma, per le mamme accompagnate dai figli al di sotto dei 18 anni; il 13 giugno, Festa di Sant’Antonio, per tutti quelli che si chiamano Antonio/a e varianti; il 2 ottobre, Festa dei nonni, per i nonni accompagnati dai nipoti al di sotto dei 18 anni.

Ci saranno aperture gratuite di una sede museale anche per la Notte europea dei musei, a maggio, e per le Giornate europee del patrimonio a settembre.

Approfondimenti sa’padovacultura.it – padovaeventi.comune.padova.it

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

http://www.padovanet.it/notizia/20190304/comunicato-stampa-festa-della-donna-musei-gratis