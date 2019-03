Conferenza stampa: presentazione accordo per una gestione condivisa dei lavori sulla rete fognaria

I lavori sulle fognature, specie quelli piu’ impattanti sono sempre causa di disagi soprattutto per le attivita’ economiche e commerciali a causa della inevitabile chiusura delle strade. Comune, AcegasApsAmga e Associazioni di Categoria, su iniziativa dell’assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi, si sono ritrovati per condividere tempistiche dei lavori, ascoltare le necessita’ degli operatori economici e mettere in campo adeguate attivita’ di informazione che permettano a tutti di gestire al meglio la fase dei cantieri.

Il tutto sara’ illustrato in conferenza stampa

venerdi 1 marzo ore 10:30

Sala Giunta – Palazzo Moroni

Interverranno:

Andrea Micalizzi, assessore ai lavori pubblici;

Franco Berti, direttore AcegasApsAmga;

i rappresentanti delle associazioni di categoria.

http://www.padovanet.it/notizia/20190301/conferenza-stampa-presentazione-accordo-una-gestione-condivisa-dei-lavori-sulla