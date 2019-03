Con la nuova versione di Kaspersky Password Manager e’ ancora piu’ semplice conservare i dati digitali di valore

(Milano, 4 marzo 2019) – Kaspersky Lab ha rilasciato una nuova versione della sua soluzione Kaspersky Password Manager. La soluzione semplifica ulteriormente l’organizzazione dei dati privati – dalle password ai documenti e alle fotografie. Kaspersky Password Manager permette ora agli utenti di vedere e archiviare documenti in formato PDF e di attribuire categorie ai file caricati, rendendo piu’ veloce e comoda la ricerca di un documento. Inoltre, con la nuova versione e’ possibile verificare se una password sia stata o meno compromessa in database pubblici che hanno subito perdite’. Infine, supporta l’utilizzo multipiattaforma, in modo che un utente possa gestire con un account la propria cassaforte’ su tutti i device.

Per gli utenti oggi e’ sempre piu’ difficile tenere sotto controllo i propri dati di valore. Si stanno moltiplicando le credenziali per i vari account legati all’entertainment e ai social network. Si deve anche gestire l’accesso alle copie digitali dei documenti che contengono informazioni private. Per mantenere queste informazioni protette ma anche disponibili per l’utilizzo quotidiano (ad esempio per shopping online, e-government o servizi di noleggio auto), le persone hanno bisogno di una magic box’ che gli permetta di trovare i file, documenti o credenziali giuste al momento opportuno. Kaspersky Password Manager consente agli utenti di gestire i dati digitali di valore senza rischi e in modo efficace, ovunque e da qualsiasi device.

Gli utenti possono ora caricare patente, passaporto, carta d’identita’, carte di credito, assicurazioni e altri tipiu’ di documenti di valore come JPG, altri formati d’immagine o PDF multipagina. Gli utenti possono poi attribuire ai file caricati la giusta categoria, cosi’ da poter fare una rapida ricerca e accedere velocemente ai file richiesti.

Le sottrazioni di informazioni da account privati sono diventate sempre piu’ una realta’: dalla Yahoo Breach del 2013 fino alla recente pubblicazione di Collection #1, che contiene piu’ di un miliardo di combinazioni uniche di email e password. Le informazioni rubate sono poi state rese disponibili su famosi siti di hacker. Le tecniche tradizionali per la creazione di password forti (lunghezza della password, presenza di simboli speciali, ecc.) non sono piu’ sufficienti. Gli utenti devono prestare piu’ attenzione di quanto abbiano fatto finora e adottare misure proattive di sicurezza per mantenere sicuri i propri dati. Gli utenti devono stare attenti alla sicurezza dei loro account. La nuova versione di Kaspersky Password Manager avvisa inoltre l’utente se la password che ha scelto compare in database con account compromessi.

‘Ogni giorno aumenta il numero di documenti a cui serve avere accesso e il numero di password da ricordare. Le persone hanno bisogno di una soluzione che mantenga tutti questi documenti al sicuro e in un unico posto. La nuova versione di Kaspersky Password Manager e’ un tool perfetto per mantenere i dati personali al sicuro – , afferma Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky Lab.

Kaspersky Password Manager e’ un tool avanzato di gestione sicuro e multipiattaforma, disponibile per Microsoft Windows, macOS, Android, iOS e Web Version. Il tool rende sicure le password, individuando quelle deboli e generando alternative forti con Password Generator, compila automaticamente e in modo sicuro le credenziali di login e archivia i dati personali degli utenti in una cassaforte’ privata criptata. Una volta che tutto e’ sincronizzato, i dati sono sempre a portata di mano e pronti per l’utilizzo.

Maggiori informazioni sulla nuova versione di Kaspersky Password Manager sono disponibili a questo link.

Informazioni su Kaspersky LabKaspersky Lab e’ un’azienda di sicurezza informatica a livello globale che opera nel mercato da 21 anni. La profonda intelligence sulle minacce e l’expertise di Kaspersky Lab si trasformano costantemente in soluzioni di sicurezza e servizi di nuova generazione per la protezione di aziende, infrastrutture critiche, enti governativi e utenti privati di tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda include la miglior protezione degli endpoint e numerosi servizi e soluzioni di sicurezza specializzati per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Piu’ di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky Lab e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere cio’ che e’ per loro piu’ importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

