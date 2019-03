Ubriaca e affetta da Hiv morde le mani a un carabiniere

Il militare e’ intervenuto in una discoteca dove la donna molestava i clienti



Pistoia, 3 mar. – (AdnKronos) – Una donna ubriaca e affetta da Hiv in discoteca molesta i clienti e morde le mani a un carabiniere intervenuto per calmarla. Il fatto e’ avvenuto intorno alle 3 della notte scorsa alla discoteca ‘Don Carlos’ di Chiesina Uzzanese (Pistoia), dove una 50enne, pregiudicata, in stato di ebbrezza, stava disturbando gli altri avventori del locale.

La donna si e’ avventata contro militari della stazione di Ponte Buggianese intervenuti sul posto mordendo il capo pattuglia piu’ volte alle mani prima di essere bloccata. Per la 50enne e’ scattato l’arresto per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale ed e’ stata trasferita nel carcere fiorentino di Sollicciano. Il carabiniere e’ ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Pescia per sottoporsi a profilassi perche’ la donna e’ risultata affetta da Hiv.

(Adnkronos)