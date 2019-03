Roma, 3 mar. (AdnKronos) – “Quella di Nicola Zingaretti e’ una vittoria bella e netta. Adesso basta col fuoco amico: gli avversari politici non sono in casa ma al Governo. Al segretario Zingaretti un grande in bocca al lupo. A Maurizio, Bobo e a tutti i volontari grazie. Viva la democrazia”. Lo scrive su Twitter Matteo Renzi.

(Adnkronos)