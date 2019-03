Quagliarella show

Calcio





Ferrara, 3 mar. – (AdnKronos) – Un super Fabio Quagliarella trascina la Sampdoria al successo per 2-1 in trasferta contro la Spal firmando entrambi i suoi gol nei primi dieci minuti. Al 4′ sblocca il match con una splendida mezza girata volante col destro che piega le mani a Viviano, inutilmente proteso sulla sua sinistra e al 10′ raddoppia con un colpo di testa ravvicinato su cross di Linetty. Il 36enne napoletano aggancia cosi’ Cristiano Ronaldo in vetta alla classifica cannonieri con 19 centri. Lo scatenato numero 27 potrebbe anche triplicare al 24′ con un sinistro di controbalzo che centra in pieno il palo. I padroni di casa si fanno vedere solo al 35′: Valoti in area sulla destra centra dalla parte opposta per Fares che, tutto solo, schiaccia al volo a terra il pallone col sinistro e lo spedisce di poco oltre l’incrocio alla sinistra di Audero.

Quagliarella va ancora vicino al terzo gol in due occasioni, nella prima e’ bravo Viviano a deviare in corner, nella seconda la conclusione termina alta di poco. Al 20′ della ripresa Floccari accorcia le distanze con un colpo di testa ma Pasqua annulla, dopo aver rivisto l’azione al video, per una spinta dell’attaccante estense ai danni di un difensore doriano. La rete per i padroni di casa arriva quando e’ ormai troppo tardi, al 94′, grazie a una perfetta punizione a giro di Kurtic che si insacca a fil di palo alla sinistra di Audero. La Spal finisce anche il match in 10 per il ‘rosso’ a Cionek, che stende Defrel lanciato a rete.

In classifica i blucerchiati salgono a quota 39, issandosi momentaneamente in ottava posizione, mentre gli emiliani sono sedicesimi con 23 punti. Non sorride invece il Genoa che non va oltre lo 0-0 al ‘Ferraris’ contro il Frosinone, pur giocando dal 34′ del primo tempo con un uomo in piu’ per l’espulsione di Cassata. Nella ripresa sono proprio i ciociari che vanno vicini al colpo grosso con una traversa colpita da Paganini al 27′. In classifica la squadra di Prandelli aggancia il Parma al 12 posto a quota 30, mentre il Frosinone resta penultimo con 17 punti.

