Primarie Pd, grande affluenza. ‘Zingaretti oltre il 60%’

Rumors su numero votanti pari a 1,7-1,8 milioni. Martina-Giachetti non distanti



(AdnKronos) – Per ora sono solo voci ma dai comitati delle varie mozioni si parla di un’affluenza ben oltre 1,5 mln ai gazebo allestiti per le primarie Pd, addirittura 1,7-1,8 milioni, dato non troppo distante da quello delle ultime primarie con Matteo Renzi. Quanto alla percentuali dei candidati, i rumors parlano di Nicola Zingaretti tra il 55 e il 60 mentre, a quanto si riferisce, Maurizio Martina sarebbe avanti con Roberto Giachetti che insegue a breve distanza.

Al comitato Zingaretti cresce l’ottimismo e la previsione e’ quella di un risultato che potrebbe superare il 60% dei consensi a favore del presidente della regione Lazio. Per lui boom di anche sui social, dicono dalla mozione del governatore: “Su Twitter record per #votozingaretti tutto il giorno stabilmente in vetta ai Trending Topics con picchi fino alla seconda posizione subito dopo #primariePd”. Zingaretti oggi, dopo il voto alle 11 al gazebo a piazza Mazzini, si e’ concesso un pranzo al mare con famiglia presente anche il fratello Luca, attore e interprete del commissario Montalbano. Il presidente della regione Lazio e’ atteso attorno alle 22 al comitato.

Per eleggere i 1.000 componenti dell’Assemblea nazionale e per scegliere chi sara’ il nuovo segretario dem tra Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti, i cittadini hanno avuto a disposizione oltre 7.000 seggi fra Italia ed estero, che sono rimasti aperti dalle 8 alle 20. La commissione nazionale congresso del Pd ha approvato una delibera che ha autorizzato le fotocopie delle schede, dove si esaurivano quelle in dotazione ai gazebo. Decisione necessaria vista la grande affluenza di elettori e le code registrate (FOTO) in diverse citta’, tra cui Roma, Milano e Napoli.

