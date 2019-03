Nardi e Ballard, si cerca ancora

Alpinismo





Roma, 3 mar. – (AdnKronos) – Ricerche senza sosta. Alle 12:30 (ora locale) due elicotteri dell’aviazione militare pakistana hanno avuto l’autorizzazione al decollo e al volo fino al campo base del K2 per riprendere le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard, dispersi da due settimane sul Nanga Parbat. Lo si apprende dalla pagina Facebook dell’alpinista italiano. “Grazie all’intervento dell’Ambasciatore Stefano Pontecorvo e alla preziosa collaborazione dell’Aviazione pakistana, questa mattina, alle 12:30 ora locale, due elicotteri della aviazione militare pakistana hanno ottenuto l’autorizzazione definitiva al decollo e al volo fino al campo base del K2”.

“I velivoli hanno effettuato il volo in assetto di massima allerta essendo la zona del K2 lungo il confine con l’India – si legge sulla pagina Facebook -. I piloti hanno volato radenti le morene del Baltoro, fino a raggiungere il campo base e caricare Alex Txikon con il suo gruppo e attrezzatura per poi rientrare immediatamente nell’area di sicurezza fuori dal ghiacciaio. Gli elicotteri hanno fatto rifornimento a Paju in salita e stanno andando ora a Skardu. Dopo i rifornimenti voleranno con maggiore tranquillita’ verso sud, quindi nell’area interna del Pakistan, dove si trova il Nanga Parbat per raggiungerne il campo base e possibilmente campo 1. Qui i cuochi, l’ufficiale di collegamento e Ali Sadpara, con gli altri due alpinisti pakistani, hanno predisposto le piazzole di atterraggio”.

(Adnkronos)