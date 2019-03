Atalanta in rimonta, 3-1 sulla Fiorentina

Serie A





Roma, 3 mar. (AdnKronos) – La Fiorentina va in vantaggio, ma l’Atalanta la riprende e la supera in un accesissimo posticipo pomeridiano della 26esima giornata di Serie A. Viola in vantaggio dopo appena 3′ con Muriel. Gia’ al 28′ l’Atalanta ristabilisce la parita’ con Ilicic. Ancora 6 minuti, e al 34′ Gomez sigla il sorpasso. All’inizio del secondo tempo Gosens mette in cassaforte il risultato, firmando il 3-1 al 14′. Con la vittoria di oggi, l’Atalanta aggancia Torino e Lazio a 41 punti.

(Adnkronos)