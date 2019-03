Uomo colpito con mazza da baseball e’ tifoso romanista

Aggredito il 28 febbraio scorso in un bar di Casal Bertone, l’uomo – 48 anni – e’ sottoposto a Daspo

Roma, 2 mar. (AdnKronos) – E’ un tifoso romanista l’uomo colpito alla testa con una mazza da baseball la sera del 28 febbraio scorso in un bar di via di Casal Bertone a Roma. Il 48enne, che non e’ proprietario del bar, e’ risultato sottoposto a Daspo. Sono in corso le indagini della Digos per identificare gli aggressori.

Secondo una prima ricostruzione, il 48enne che era all’interno del bar, e’ poi uscito fuori dal locale dove era in corso una rissa per sedare gli animi. Una volta rientrato e’ stato seguito da alcuni dei partecipanti alla lite che lo hanno colpito con la mazza da baseball.

(Adnkronos)