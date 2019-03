Este: Borse di studio della Regione del Veneto, anno scolastico 201819

il richiedente dal 12/02/2019 al 12/03/2019 (ore 12:00 – termine perentorio):



1. entra nella pagina internet:



http://www.regione.veneto.it/istruzione/borsedistudioweb



2. va nella parte: RISERVATO AL RICHIEDENTE;



3. apre il file ISTRUZIONI e le legge attentamente;



4. clicca sul link DOMANDA;



5. compila tutti i campi del Modulo web di domanda seguendo le Istruzioni



riportate sopra ogni campo;



6. invia la domanda alla scuola cliccando sul pulsante “Invia alla scuola”;



7. riceve in automatico il codice identificativo della domanda;



8. si reca presso l’Istituzione scolastica con la seguente documentazione:



– documento di identità/riconoscimento valido;



– (se cittadino non comunitario) titolo di soggiorno valido;



– codice identificativo della domanda;



o invia all’Istituzione Scolastica, nei modi previsti nelle Istruzioni (fax– raccomandata–e-mail–PEC), copia della suddetta documentazione, nonché la domanda firmata;

l’Istituzione Scolastica dal 12/02/2019 al 25/03/2019 (ore 12:00 – termine perentorio):



1. recupera la domanda del richiedente;



2. conferma o meno alcuni dati dichiarati dal richiedente;



3. invia la domanda alla Regione cliccando sul pulsante “Invia alla Regione”.

COSA FARE SE NON SI POSSIEDE UN COMPUTER CON COLLEGAMENTO AD INTERNET?



Ci si può recare, previo appuntamento, presso gli Uffici Regionali per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), ai seguenti indirizzi:



BELLUNO Via Caffi, 33 – Tel. 0437-946262 – Fax. 0437-946267



e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.



PADOVA Corso Milano, 20 –Tel. 049-8778163 – Fax. 049-8778165



e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.



ROVIGO Viale della Pace, 1/d –Tel. 0425-397422



e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.



TREVISO Viale A. De Gasperi, 1 – Tel. 0422-657575 – Fax. 0422-657574



e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.



VERONA Piazzale Cadorna, 2 – Tel. 045-8676636 – Fax 045-8676617



e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.



VICENZA Contrà Mure di S. Rocco, 51 – Tel. 0444-337985 – Fax. 0444-



337988



e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

o direttamente presso le Scuole.

COME SARA’ RIPARTITA LA BORSA DI STUDIO?



L’importo della Borsa di Studio, di misura non inferiore a € 200,00 e non



superiore a € 500,00, sarà determinato in base alle domande validamente



pervenute alla Regione e le risorse disponibili.

COME SARA’ PAGATA LA BORSA DI STUDIO?



La Borsa di Studio sarà erogata dal MIUR, sulla base dell’elenco dei beneficiari,



trasmesso dalla Regione, mediante il sistema dei bonifici domiciliati.

Per informazioni, telefonare ai seguenti numeri: 041 2795056 – 2795973 – 2795036 – 270 5732

(locandinainformazioni in allegato)

(Comune di Este)