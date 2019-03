Caso Huawei, Cina contro estradizione Meng

Per Pechino, la decisione del Canada nei confronti della chief financial office della compagnia sarebbe frutto di una “persecuzione politica”



Pechino, 2 mar. (AdnKronos/Xinhua) – “Questo non e’ un caso semplicemente giudiziario, ma e’ una persecuzione politica contro un’azienda high-tech cinese”. Cosi’ la Cina esprime la sua “profonda insoddisfazione e ferma opposizione” alla decisione del Canada di avviare l’iter per l’estradizione di Meng Wanzhou, chief financial office di Huawei, negli Stati Uniti. Il dipartimento della Giustizia canadese ha emesso l’autorizzazione a procedere sulla base della richiesta presentata da Washington. Meng dovrebbe comparire in tribunale, nel British Columbia, il 6 marzo.

“Il cosiddetto stato di diritto ed indipendenza della magistratura affermata dal Canada non possono coprire gli errori commessi dalla parte canadese nella gestione del caso di Meng Wanzhou – continua la dichiarazione dell’ambasciata cinese ad Ottawa – giudicando in base all’ovvia interferenza politica in questo caso, se il Canada veramente rispettasse i principi dello stato di diritto, dovrebbe rifiutare immediatamente la richiesta di estradizione e scarcerare Ms Meng Wanzhou”.

Meng, figlia del fondatore della compagnia, e’ stata arrestata a Vancouver all’inizio di dicembre e negli Usa e’ accusata di presunte violazioni delle sanzioni all’Iran, in relazione agli affari della Skycom Tech, una compagnia di Hong Kong legata alla Huawei, di cui e’ stata direttore per alcuni mesi del 2008.

(Adnkronos)