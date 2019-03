Tav, Grillo: ‘E’ una ca…’

Torino, 1 mar. – “La Tav e’ una stella che ha ancora luce ma e’ morta perche’ la mobilita’ sta cambiando velocemente”. Cosi’ Beppe Grillo nel suo spettacolo ‘Insomnia’ in scena al teatro Colosseo di Torino si rivolge al pubblico torinese e lo striglia: “E’ il momento di darvi una sveglia, vi perdete con cazzate come la Tav, si’ vax, no vax”. “Meta’ di quello che circola sui treni, sulle navi, sui camion e’ vuoto, portiamo in giro cose vuote, c’e’ qualcosa di morboso nel voler portare le merci. L’alta velocita’ e’ una linea di cemento e calcestruzzo”. “Si vuole fare un buco nella montagna per portare le merci non si sa dove, ora si vuole fare anche un referendum, la Confindustria che da quarant’anni ci dice cosa dovremmo fare. Sono cose che mi fanno diventare pazzo”. “Vado in Spagna e a Siviglia c’e’ il piu’ grande centro aerospaziale d’Europa. E qui? Qui c’e’ un buco dove far viaggiare merci a 250 km all’ora”.

(Adnkronos)