La Vallonea e Marintec tra i premiati della serata Le Fonti Awards

(Milano, 1 marzo 2019) – La cerimonia e’ stata interamente dedicata alle PMI che si sono distinte per rapida crescita, innovazione tecnologica e valorizzazione delle risorse umane

Grande successo per la nona edizione dei LE FONTI AWARDSR, tenutasi lo scorso giovedi’ 28 febbraio a Palazzo Visconti, una delle residenze storiche piu’ belle e antiche di Milano.

La televisione nazionale di Le Fonti (Le Fonti TV), con le sue oltre 700 ore di diretta al mese e un palinsesto interamente dedicato al mondo del business, della finanza e del legale, ha garantito massima risonanza mediatica all’evento grazie al collegamento live del Direttore responsabile Giuseppe Di Vittorio.

La sera, ad aprire la cerimonia di premiazione, e’ stato il Faccia a Faccia dal titolo ‘Innovazione e Leadership: driver di crescita per le PMI – . Il dibattito, moderato dalla giornalista Debora Rosciani, ha visto la partecipazione di Guglielmo Giordano, Amministratore del Laboratorio di Analisi Veterinarie La Vallonea.

Prima a ritirare il premio e’ stata Paim Cooperativa Sociale Onlus, che ha trionfato nella categoria Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Fast Growing grazie all’impegno nel ricercare e studiare soluzioni di welfare in grado di rigenerare e responsabilizzare l’intera collettivita’ e soddisfarne i bisogni, nonche’ per l’innovazione e la costanza che, dal 1992 fino ad oggi, l’hanno resa un punto di riferimento nei servizi socio-assistenziali.

Hanno invece trionfato nella categoria Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Fast Growing PMI:

HTT Centro Affilatura per rappresentare un’eccellenza italiana in forte crescita. Grazie all’alto standard qualitativo della produzione, il costante arricchimento della gamma di articoli e il forte impulso nella Ricerca E Sviluppo tecnico, HTT si conferma un vero protagonista del settore.

Trattamenti Termici Ferioli & Gianotti per essere un’eccellenza in forte crescita da 60 anni nel settore dei trattamenti termici per conto terzi, nel campo dell’industria aereospaziale e automotive. Per la continua evoluzione tecnologica e per seguire i propri clienti attraverso un team altamente qualificato e offrendo un servizio rapido e rispettoso dell’ambiente.

D’Amico & Partners Advisory per essere un’eccellenza nella mediazione creditizia ed assistenza finanziaria rivolta alle piccole e medie imprese. Per proporre ai vostri clienti un’assistenza completa che comprende gli aspetti finanziari e fiscali fino a quelli legali, basandosi su una squadra altamente specializzata e preparata, punto di forza della societa’.

QSGroup per l’elevato livello dei servizi nell’ambito del controllo della contaminazione, forniti grazie a grande professionalita’, competenza e innovazione e per il plus di fornire al cliente anche la cultura oltre alla mera strumentazione richiesta.

Midolini F.lli per essere un’eccellenza leader nel settore dei sollevamenti e dei trasporti eccezionali con oltre 60 anni di storia. Per essersi dimostrata attenta alle diverse esigenze del mercato nel corso del tempo e al passo con l’evoluzione tecnologica presentando una costante modernizzazione delle strutture e macchinari.

Marintec per essere un’eccellente agenzia plurimandataria specializzata nella intermediazione e sottoscrizione di rischi sia diretti sia in riassicurazione. Per la capacita’ di offrire un’ampia gamma di prodotti assicurativi lato persona e lato aziende soddisfando le diverse esigenze del mercato e lavorando con estrema trasparenza ed efficienza.

Laboratorio di Analisi Veterinarie La Vallonea per essere un autentico leader nella crescita, con un’espansione notevole del business grazie all’attenzione rivolta a ricerca, innovazione tecnologica, sostenibilita’ e valorizzazione delle risorse umane. Per essere un’eccellenza nel proprio settore, ma anche un modello di sviluppo per la piccola e media impresa italiana.

Le Fonti TVLe Fonti TV e’ la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione e’ riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV e’ una realta’ affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

