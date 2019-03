Al via le riprese del nuovo spot di Caffe’ Borbone con Gerry Scotti

(Napoli, 1 marzo 2019) – Il lungomare di Napoli “Magica Emozione”

Napoli, 1 marzo 2019 – Il panorama mozzafiato del lungomare di Napoli, una tazzulella di ottimo caffe’ e un testimonial di eccezione come Gerry Scotti fanno del nuovo spot di Caffe’ Borbone un successo garantito.

Borbone, marchio nato a Napoli ed entrato nel giro di pochi anni, grazie alla sua qualita’, nelle case di tanti italiani, ha dato il via questa mattina alle riprese del suo nuovo spot, realizzato dalla casa di produzione Made Production Company e Creativity Media Factory di Publitalia80.

Due sono le scene che avranno come sfondo la cornice del lungomare di Napoli e Castel dell’Ovo, la veduta ideale per evocare la magica emozione del caffe’. Il tutto esaltato dalla presenza di uno dei volti piu’ noti della tv italiana, Gerry Scotti, da sempre legato da un affetto particolare per la citta’ di Napoli e il suo pubblico.

Lo spot, che sara’ presentato nelle prossime settimane a Milano, capitale italiana della comunicazione, andra’ in onda dal prossimo mese di aprile sulle maggiori reti nazionali.

La regia e’ firmata Marcello Lucini, Direttore della fotografia Marco Alfieri, Produttore esecutivo Nicoletta Gurioli.

Lo spot segna l’inizio della nuova strategia di comunicazione del marchio Borbone che, da caffe’ piu’ bevuto al Sud, punta a crescere in tutta Italia grazie anche alla compatibilita’ del prodotto con tutte le macchine da caffe’.

