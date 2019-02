L’influenza non molla

E’ in calo ma resiste, gli italiani colpiti salgono a 6,5 milioni



Milano, 28 feb. (AdnKronos Salute) – L’influenza e’ in calo, ma non molla. Dopo avere raggiunto il picco stagionale nella quinta settimana del 2019 “con un livello paragonabile a quello dell’anno scorso”, l’epidemia continua: il numero di italiani colpiti e’ in diminuzione, ma l’incidenza si mantiene a un “livello di media intensita’ pari a 8,67 casi per mille assistiti”. Lo rilevano i medici sentinella della rete Influnet dell’Istituto superiore di sanita’ nell’ultimo bollettino, relativo al periodo 18-24 febbraio. Nella settimana in esame, l’ottava dell’anno, “il numero di casi stimati in Italia e’ pari a circa 525mila, per un totale di circa 6 milioni e 502mila dall’inizio della sorveglianza”.

Il calo dell’incidenza dei virus e’ “generalizzato in tutte le eta’”, anche se appare maggiore nei giovani e negli adulti. Tra i bimbi da 0 a 4 anni l’incidenza e’ di 25,36 casi per mille assistiti, nella fascia 5-14 anni di 13,97 casi per mille, fra i 15-64enni di 7,75 casi/mille e tra i 65enni e gli over 65 di 3,50/mille. Le regioni piu’ colpite sono Umbria, Marche e Basilicata, dove l’incidenza si mantiene ancora al di sopra degli 11 casi per mille assistiti.

(Adnkronos)