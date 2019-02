Scuoladelia si rinnova: apertura dei canali social e nuove funzionalita’ per i propri lettori!

(Roma, 27 febbraio 2019) – Roma, 27 Febbraio 2019 – In molti conoscono il portale Scuoladelia.it, noto soprattutto per i suoi approfondimenti in ambito scientifico, punto di riferimento per giovani ed adulti, fortemente apprezzato dai genitori che aiutano i propri figli a studiare e da chi e’ in cerca di informazioni reali ed imparziali sul web. Infatti, sono numerose le guide presenti sul portale che, nel corso degli anni, hanno permesso a tantissime persone di trovare approfondimenti scientifici su vari argomenti, tra i piu’ noti vi sono sicuramente la guida sui mammiferi e le spiegazioni didattiche su dinosauri, rettili e piante. Molto apprezzati sono anche i consigli per insegnare ai bambini a studiare la scienza mediante strumenti messi a disposizione sul web, come ad esempio il famosissimo Rino pianetino. E non finisce qui, infatti Scuoladelia.it, grazie ai professionisti presenti in redazione, mette spesso a disposizione contenuti aggiornati in tempo reale, come ad esempio gli avvenimenti della sonda spaziale Juno su Giove oppure le recensioni su prodotti naturali o tecnologici in voga al momento, come Foltina Plus contro la caduta dei capelli o la nota torcia Xlight, regina delle vendite nel suo settore.

Ebbene si’, nonostante i numerosi servizi gia’ forniti ai propri lettori c’e’ una novita’: Scuoladelia ora e’ sui social! Sono a disposizione degli utenti il canale YouTube e Vimeo, in cui vengono forniti dei brevi video riassuntivi su approfondimenti o guide presenti sul portale, la pagina Facebook e LinkedIn, in cui vengono condivisi i principali argomenti trattati dalla redazione.

‘E’ un servizio che abbiamo deciso di integrare al sito web per permettere ai nostri lettori di accedere in maniera ancora piu’ semplice ed immediata a tutte le informazioni e le guide che condividiamo – afferma Marco Gau, membro dello staff del sito. ‘Cerchiamo sempre di rinnovarci per stare al passo coi tempi, proprio per questo motivo, da un paio d’anni abbiamo aperto anche nuove sezioni sul sito, tra cui la categoria benessere in cui si parla soprattutto di tematiche relative alla cura della persona ed opinioni il piu’ possibile imparziali su alcuni prodotti naturali, la sezione sull’arte in cui si parla di autori del passato e consigli per chi intende vendere o acquistare opere d’arte ed infine la categoria moda, in cui si parla delle tendenze del momento e vengono forniti consigli per scegliere l’outfit migliore in base alla propria eta’. Ovviamente, di qualsiasi argomento si tratti, rimane invariato il nostro approccio scientifico nel trattare l’informazione. Quello di aprire i canali social e’ un cambiamento che poco incide nella sostanza della linea editoriale del sito – , spiega Marco, ‘ma siamo convinti che sara’ un servizio molto apprezzato dai nostri lettori, che cosi’ potranno seguirci nel modo che riterranno piu’ opportuno – .

Dunque, Scuoladelia.it segue la scia di molti portali, italiani e non, che hanno deciso di allargare i propri orizzonti usufruendo dei canali social, in grado in alcuni casi di veicolare molto traffico sui siti web. Come si dice spesso in queste situazioni ‘comunque vada sara’ un successo – , perche’ anche solo pochi lettori in piu’ che arriveranno da questi canali permetteranno di far conoscere a piu’ persone questo sito web storico e di alta qualita’.

Link utili e riferimenti ai canali social:

Sito web: http://www.scuoladelia.it/Facebook: https://www.facebook.com/scuoladelia

