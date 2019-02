Grana Padano Arena e Theatre, inizia la nuova avventura live a Mantova

27 Febbraio 2019

IMEMI SRL, società di gestione dell’ex Palabam rappresentata dalla Dott.ssa Valeria Arzenton, insieme al Sindaco Mattia Palazzi, al Direttore del Consorzio Grana Padano DOP Dott. Stefano Berni, a Gianni Prandi di Radio Bruno, Radio Ufficiale della Grana Padano Arena & Grana Padano Theatre, e a Daniele Bei, Managing Director di Ticketmaster Italia

è finalmente lieta di presentare ufficialmente al pubblico di Mantova e di tutta Italia le nuove denominazioni e il nuovo progetto di gestione che riguarda gli spazi di Via Melchiorre Gioia: Grana Padano Arena per il palazzo dello sport e Grana Padano Theatre per l’attiguo teatro.

Edifici di concezione moderna, versatili e modulari nelle proprie funzioni, la Grana Padano Arena & Gran Padano Theatre raccolgono l’eredità dell’ex PalaBam e confermano la loro vocazione ad accogliere eventi di vario genere: convegni, congressi, fiere, eventi sportivi, concerti e spettacoli. Grana Padano Arena e Grana Padano Theatre si trovano in una posizione strategica e facilmente raggiungibile, a pochi passi dal centro storico della città, a 20 minuti dall’aeroporto di Verona, a 2 Km dall’uscita Autostradale di Mantova Nord. Per questo motivo il progetto di rilancio di questi spazi mira a far diventare Mantova un riferimento nazionale e internazionale anche per gli eventi, confermando una vocazione storica del territorio come destinazione culturale.

Mantova, città Patrimonio Mondiale dell’Unesco, è una città unica dove la storia e l’arte antica dialogano costantemente con la modernità dei linguaggi creativi e delle creazioni

culturali. Musei, monumenti, buon cibo, escursioni naturalistiche, appuntamenti culturali, sono solo alcuni dei motivi per visitare Mantova e vivere emozioni uniche e irripetibili. Grazie alla nuova struttura, l’offerta culturale della città aumenterà.

Il Consorzio Tutela Grana Padano, principale sponsor, prosegue nello scopo di garantire il rispetto della ricetta tradizionale del formaggio Grana Padano DOP e la sua alta qualità,

riconoscibile e ritrovabile in ogni singola forma prodotta. Per questo svolge attività di tutela e promozione di tutto ciò che riguarda Grana Padano DOP sul territorio nazionale ed estero. Il Consorzio, presieduto da Nicola Cesare Baldrighi, si occupa anche di valorizzare Grana Padano DOP attraverso numerose iniziative ed eventi, creando occasioni per conoscere le caratteristiche. La nomenclatura e il supporto all’Arena è solo l’ultimo degli esempi del lavoro svolto in merito. Insieme a Grana Padano, a sostenere questo progetto, anche il Consorzio Latteria Virgilio, partner ufficiale delle strutture. La missione del consorzio è portare sulla tavola di milioni di consumatori un prodotto italiano di altissima qualità, garantito da una filiera di produzione controllata e certificata, prodotto con le più moderne tecnologie e sempre nel rispetto della tradizione.

La società IMEMI pone in Mantova il fulcro di una nuova sfida: attraverso la Grana Padano Arena & Grana Padano Theatre portare a Mantova il meglio degli spettacoli italiani ed internazionali, con ricadute positive per tutta l’area del mantovano, grazie anche alla sinergia con aziende leader come Zed Entertainment ed Eventi Verona.

Radio Bruno, radio partner di Grana Padano Arena & Grana Padano Theatre, è l’emittente più ascoltata in Emilia Romagna, con frequenze anche in tutta la Toscana e parte di Lombardia, Veneto, Liguria e Marche. Tra grandi hit musicali, simpatia e informazione, non mancheranno notizie e approfondimenti su eventi e sport, nel fitto calendario della struttura.

Ticketmaster Italia, principale piattaforma di ticketing a livello globale attiva nel nostro paese da quasi un anno, è già presente con dieci location nel Nord-est italiano Con questa

partnership Ticketmaster Italia fornirà servizi di biglietteria anche per la Grana Padano Arena & Grana Padano Theatre, anche online.

“Buon lavoro alla nuova gestione – ha detto il sindaco di Mantova Mattia Palazzi –, sappiamo quanto è complicato gestire strutture cosi onerose, ma anche quanto sono importanti per l’attrattività della città, auspico che presto, anche in collaborazione con la Millenaria, possano nascere fiere importanti, un asset sul quale come città vorremmo puntare. In questi anni abbiamo lavorato senza sosta per rendere la nostra città più viva e attraente. E’ con soddisfazione quindi che presentiamo oggi il ricco programma di eventi proposto dalla nuova gestione dell’ex Palabam – ha sottolineato Palazzi –, oggi rinominato Grana Padano Arena e Grana Padano Theatre. Concerti, teatro, convention, sport, iniziative dedicate alle famiglie e alla tradizione enogastronomica del nostro territorio, e molto altro ancora. Una struttura dunque che incrementerà l’offerta culturale e di svago, attraendo così pubblico e visitatori verso la nostra città”.

