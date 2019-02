Esaote presenta MyLabX8, piattaforma versatile ad elevate prestazioniper espandere ulteriormente la rinnovata linea di prodotti

– Basato sulla piattaforma tecnologica ULTRA di recente introduzione, la configurazione del prodotto include un approccio senza limiti all’ecografia e un’assistenza al paziente di alta qualita’.

“Il nuovo MyLabX8 e’ progettato per essere un partner affidabile nella routine clinica quotidiana”, afferma Luca Bombino, Head of Ultrasound Global Marketing di Esaote. “Abbiamo sfruttato la tecnologia scalabile per rinnovare completamente la nostra linea di prodotti a ultrasuoni e quindi migrare prestazioni e caratteristiche premium a sistemi piu’ accessibili, senza compromettere la confidenza clinica, la produttivita’ e l’affidabilita’.”

Esaote ha sempre investito in un design orientato al workflow. MyLab 9, il suo sistema ecografico di punta, ha molte soluzioni in comune con il nuovo MyLab X8, tra cui la progettazione del pannello di controllo, la riduzione del tempo di esame e l’automatismo zero-click easyMode * ed easyColor * sono due soluzioni esclusive di Esaote che semplificano e guidano l’ottimizzazione dell’immagine in soli 3 passaggi.

La nuova campagna di promozione “Never Stop Seeing the Unseen” verra’ presentata durante ECR 2019 per evidenziare l’attitudine di Esaote verso l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo, confermando l’azienda italiana come uno dei principali fornitori al mondo di soluzioni di imaging diagnostico.

Il nuovo MyLab X8 e la linea di prodotti MyLab includono una vasta gamma di tecnologie all’avanguardia, quali:

* in attesa di brevetto

MyLab e’ un marchio di fabbrica di Esaote spa.La tecnologia e le funzionalita’ dipendono dal sistema o dalla configurazione. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni potrebbero riferirsi a prodotti o modalita’ non ancora approvati in tutti i paesi. Per ulteriori dettagli, si prega di contattare il proprio rappresentante Esaote.

Esaote

Con un fatturato consolidato di circa 250 milioni di euro nel 2017, Esaote e’ leader nel settore delle apparecchiature biomediche, in particolare nelle aree degli ultrasuoni, della risonanza magnetica dedicata e del software per la gestione del processo diagnostico. La societa’ impiega attualmente 1.150 persone. Con sede a Genova e unita’ produttive e di ricerca proprie in Italia e nei Paesi Bassi, Esaote e’ presente in 80 paesi nel mondo.

