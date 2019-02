Veneto: zanoni (pd), ‘in consiglio regionale rinvio per legge su abbattimento lupo’

Venezia, 26 feb. (AdnKronos) – “Oggi e una bella giornata per la tutela di ambiente, fauna selvatica e montagna. Voglio ringraziare associazioni e cittadini che si sono mobilitati sia tramite mail che di persona, manifestando fuori da Palazzo Ferro Fini”. Andrea Zanoni, consigliere del Partito Democratico in Veneto, commenta soddisfatto il rinvio della discussione sui Pdl relativi all’abbattimento del lupo e al via libera per i fuoristrada dei cacciatori sui sentieri di montagna.

“Ero pronto al varco con una nutrita manovra emendativa, perche sono due provvedimenti sbagliati e pericolosi Per quanto riguarda il lupo, tutto spostato per l’assenza del relatore della legge. Il collega Finco ha fatto degli abbattimenti un cavallo di battaglia, ha insistito nella riunione dei capigruppo per mettere il Pdl all’ordine del giorno salvo dare forfait. Che ci sia qualche mal di pancia all’interno della maggioranza? Forse si sono resi conto che e pericoloso approvare una legge gia impugnata dal loro stesso Governo, quello Lega-Cinque Stelle, appena pochi mesi fa quando a proporla erano state le Province autonome di Trento e Bolzano?”, ipotizza il consigliere democratico.

Discorso diverso, invece per la legge sui fuoristrada, che approda nuovamente in Commissione: “Di solito questi rinvii sono l’anticamera dell’affossamento. Finalmente hanno ascoltato le preoccupazioni di tanti sindaci, Regole, associazioni ambientaliste e di tutela animali, Cai e residenti: dare il via libera ai fuoristrada dei cacciatori sui sentieri di montagna vietati ai mezzi motorizzati sarebbe assolutamente sbagliato”.

