Alimenti: unipd, vuoi sapere cosa mangi? chiedilo ai batteri (2)

(AdnKronos) – A livello applicativo questa ricerca permettera di identificare le vongole provenienti da aree della laguna nelle quali e vietata la raccolta a causa della presenza di inquinanti chimici. Nonostante i divieti, in queste aree vengono comunque raccolti i molluschi con conseguenti rischi per i consumatori.

Anche le possibili ricadute economiche sono importanti visto che l’Italia e in particolare l’Alto Adriatico, e il primo produttore di vongole in Europa e il secondo nel mondo dopo la Cina. “Considerata la rilevanza di questo settore economico – conclude Massimo Milan – stiamo ora convalidando il metodo per estenderlo ad altre aree di produzione, grazie ad un progetto finanziato dalla Regione Veneto dal titolo “Sostenibile, sicuro, di alta qualita”, in collaborazione con i principali produttori riuniti all’interno del Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia. L’obiettivo e fornire uno strumento affidabile che possa garantire l’origine dell’alimento, tutelando chi lavora con grande serieta per mettere sul mercato un prodotto sicuro e di elevata qualita”.

