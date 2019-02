CARABINIERI E CONFESERCENTI UNITI

Venerdì mattina, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Padova, Colonnello Oreste Liporace, e Nicola Rossi, Presidente di Confesercenti del Veneto Centrale, hanno presentato una nuova collaborazione in merito alla sicurezza.

Per l’associazione si tratta di un’alleanza importante finalizzata ad accrescere la collaborazione reciproca per ridurre i rischi per le attività economiche di subire reati.

Il documento elaborato, raccoglie consigli e alcune buone prassi utili ad accrescere il livello di sicurezza delle attività commerciali. Si tratta di un opuscolo che costituisce uno strumento di comunicazione semplice, ma al tempo stesso efficace. Lo stesso ha ricevuto l’approvazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

L’evento crea le basi per un rafforzamento del dialogo continuo e già consolidato tra gli imprenditori, il mondo del commercio e l’Arma dei Carabinieri. Inoltre i due enti hanno previsto l’organizzazione di una serie di incontri per instaurare un significativo scambio costruttivo che si propaghi anche ai livelli periferici. Infatti è da considerare che le sedi distaccate della Confesercenti hanno ubicazione geografica pressoché coincidente con i cinque Comandi Compagnia Carabinieri della Provincia di Padova.

Il volantino, che sarà distribuito a tutti gli esercenti della provincia, si caratterizza per alcuni suggerimenti non onerosi, tra cui spicca la gratuità del collegamento dei sistemi di allarme con il numero di emergenza 112.

(Confesercenti Veneto Centrale)