Veneto: de berti, ‘una regione cicloturistica per mobilita leggera’ (2)

(AdnKronos) – Intensa infatti e l’attivita della Regione del Veneto nell’ambito del rilancio della mobilita ciclabile ed in generale sostenibile. In poco meno di due anni di Giunta regionale molti sono stati gli obiettivi centrati che certamente saranno motivo di sviluppo e di richiamo per l’economia della nostra Regione.

La mobilita ciclabile e il cicloturismo sono infatti due leve strategiche per il territorio, per l’occupazione, per il paesaggio, per l’economia diffusa, secondo la giunta Zaia.

