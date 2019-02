Regioni, dove si vota nel 2019?

Roma, 22 feb. (AdnKronos) – Dopo l’Abruzzo, che il 10 febbraio scorso e’ stata la prima delle sei Regioni chiamate al voto nel 2019, tocca alla Sardegna. Un mese dopo si svolgeranno le elezioni regionali in Basilicata, previste per il 24 marzo, dopo che il Tar ha accolto il ricorso del Movimento 5 Stelle contro la data del 26 maggio in accorpamento alle elezioni Europee.

In Piemonte la data per la tornata elettorale regionale non e’ stata ancora decisa ma non e’ escluso che possa tenersi il 26 maggio. Previste anche le amministrative nei Comuni, mentre restando in tema di regionali, le altre due Regioni chiamate al voto nel 2019 saranno, in autunno, Calabria ed Emilia Romagna. Nel 2019 dunque sono complessivamente sei le Regioni (tutte governate da giunte uscenti di centrosinistra) rinnovate nei propri organi elettivi.

(Adnkronos)