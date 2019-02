Tav: bonomo (confartigianato), ‘congelamento e uno smacco per il veneto’

Venezia, 22 feb. (AdnKronos) – ‘Il doppio ‘congelamento ‘ di TAV e Autonomia differenziata sono uno smacco per il Veneto ‘. Questo il giudizio di Agostino Bonomo, Presidente di Confartigianato Imprese Veneto che afferma: ‘il gioco al rinvio in attesa dell’ennesimo appuntamento elettorale -oggi le regionali della Sardegna e domani le europee- rischia di compromettere le performance del sistema economico del Veneto ‘.

‘In particolare per quanto riguarda il processo dell’autonomia -che mi auguro irreversibile sottolinea il Presidente- bisogna fare il possibile per spiegarlo nei suoi contenuti e sfaccettature a tutto il Paese. Il processo di autonomia e una opportunita che offre la Costituzione Italiana ed e aperta a tutte le regioni ‘.

‘E’ In gioco – prosegue – l’efficienza dell’amministrazione pubblica e della sua capacita di soddisfare le esigenze di persone famiglie e imprese. Abbiamo dimostrato di recente che vi sono, in Veneto, problemi di non adeguata distribuzione dei servizi dello Stato come nei casi della Giustizia e dell’INP. L’autonomia differenziata richiesta da Veneto, Lombardia ed Emila Romagna, ha proprio l’obiettivo di migliorare i servizi sia statali che regionali anche contenendone i costi. Chi frena o peggio, ostacola questo processo, di fatto, si rende complice della inefficienza e del peggioramento della macchina pubblica, livelli di prestazione minima compresa ‘.

