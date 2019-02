Rubano: Rilascio tesserini di pesca in zona A

Sono disponibili al PuntoSi del Comune i tesserini di pesca in zona “A”. Il tesserino regionale è necessario per pescare in acque classificate salmonicole (per la pesca delle trote).



Ha validità annuale, anche se la pesca in queste acque è consentita solo dalla 1^ domenica di marzo all’ultima domenica di settembre. Il titolare deve indicare sul tesserino preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero di catture. E’ rilasciato ai residenti nella Provincia di Padova purchè muniti di regolare licenza di pesca di tipo B ed ai residenti al di fuori della Regione Veneto. I residenti nelle altre Province venete devono richiederlo alla propria Provincia di residenza.

Maggiori informazioni, modalità di rilascio nella pagina dedicata del nostro sito web o nel sito della Provincia di Padova.