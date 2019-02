Tutto sull’amore con l’Agenzia Matrimoniale Firenze di Giovanna Barbieri

(Firenze, 21 febbraio 2019) – Incognite e colpiu’ di scena tratteggiano la misteriosa sceneggiatura dell’amore. Dalla ricerca dell’anima gemella scaturiscono riflessioni, consigli e confronti di esperienze. Il portale Agenzia Matrimoniale Firenze di Giovanna Barbieri affronta il tema dell’amore sotto diverse prospettive, fornendo simpatiche guide sulle citta’ dell’Italia centrale in cui vengono riportate interessanti attivita’, anche di impronta artistico-culturale, per fare nuove amicizie.

Il lettore scoprira’ originali e brevi tour di Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. L’autrice, Giovanna Barbieri, ha riservato un’altra sezione alle tematiche di coppia. Qui sono raccolti consigli su come vivere in serenita’ il rapporto, dando rilevanza a ‘intelligenza, tanta buona volonta’, perdono reciproco, comprensione e voglia di ripartire anche quando si vuole superare una delusione d’amore – .

Viene inoltre fornita una lettura del topos della seduzione e l’interpretazione psicologica femminile dell’amore, posta in relazione al mondo interiore dell’uomo. A quest’ultimi due argomenti sono destinate delle sezioni esclusive, strutturate con saggi d’approfondimento.

L’amore e’ inteso in un’accezione universale, quindi non esclusivamente come sentimento verso l’altro ma come ‘forza motrice verso il mondo – . Cio’ che spinge a realizzare numerosi obiettivi nel corso della vita. Un sentimento che se accompagnato da una ‘profonda alchimia sia fisica che mentale – puo’ durare per sempre.

Barbieri rivela i cambiamenti che hanno interessato la donna, i suoi tratti distintivi e le aspettative sull’uomo. Per trovare la forma giusta con cui esprimere i sentimenti, sono disponibili racconti e storie d’amore da cui trarre spunto. E’ trattata poi la delicata questione delle nozze, senza trascurare il valore del matrimonio cattolico e la sua liturgia. Un’unione indissolubile, a differenza del matrimonio civile, malgrado crescano le istanze al Tribunale della Sacra Rota.

In relazione al matrimonio sono presentate molte frasi d’augurio ed espressioni spiritose, che traggono spunto dai proverbi della tradizione popolare. Dalle nozze e’ inevitabile il passaggio alla questione famiglia, che l’autrice intende come un ‘focolare nutrito dal sentimento dell’Amore – .

All’interno del portale Agenzia Matrimoniale Firenze viene discussa l’evoluzione del ruolo della famiglia, soffermandosi sulla sua veste tradizionale e contemporanea. Nella disamina delle famiglie moderne sono analizzate le complicate dinamiche di rapporto tra i figli avuti da diverse relazioni.

Le pagine del sito lanciano un messaggio di speranza destinato anche a quanti vogliono ripartire dopo esperienze negative. E rappresentano, allo stesso tempo, un invito a riporre fiducia nel ‘calore di un focolare domestico – .

Oltre alla speranza, vengono esposte le novita’ che riguardano il diritto di famiglia degli ultimi anni. Sono approfondite, in particolare, le famiglie di fatto con riferimento ai figli e ai diritti e doveri dei conviventi.

Sul sito e’ presente una originale ‘newsletter controcorrente – che punta a far riflettere il lettore su come ‘l’amore non e’ affatto facile e ci vogliono tanti ma tanti sacrifici per farlo durare – .

