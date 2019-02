Tav: salemi (pd), ‘anche sull’autobrennero toninelli tira freno a mano al nord’ (2)

(AdnKronos) – “A novembre 2018 – ricorda Salemi – Toninelli su facebook parlava di ‘schema equilibrato ed efficace di convenzione per la gestione dell’autostrada A22 … e di lavoro insieme ai territori e alle autorita che li governano per creare un nuovo modo di far funzionare la cosa pubblica, in questo caso le autostrade’. E aggiungeva: ‘Ora si e giunti a un passo dal traguardo. Io sono pronto a tagliarlo al fianco delle autorita, in spirito di leale collaborazione'”.

“L’ultimatum di questi giorni e la leale collaborazione? Cosa significa ‘nazionalizzare’ una societa che e gia a capitale maggioritariamente pubblico? – chiede la vicecapogruppo Dem – Parliamo di una societa i cui utili hanno consentito investimenti infrastrutturali importanti per le nostre realta locali: lungo quest’asse si gioca ogni giorno l’importante partita della competitivita e dell’export per il mondo delle aziende del Veneto e non solo. Come per la TAV, anche in questo caso si svela la contraddizione di un Governo che continua a smentire se stesso: da una parte propaganda l’autonomia, dall’altra spinge a marce forzate verso nuove forme di statalismo”.

