Oscar di Montigny si aggiudica l’edizione 2019 del premio “Comunicatore Universale”

(Verona, 20 febbraio 2019) – Al manager di Banca Mediolanum e Mediolanum University il riconoscimento istituito dalla popolare manifestazione SEO&Love per essere riuscito a ‘coniugare business e management con spiritualita’, filosofia, arte e scienza –

Verona, 20 febbraio 2019 – Oscar Di Montigny, Chief Innovation, Sustainability & Value Strategy Officer di Banca Mediolanum; Amministratore delegato di Mediolanum Comunicazione; ideatore e Fondatore di MCU-Mediolanum Corporate University, vince l’edizione 2019 del Premio ‘Comunicatore Universale – , un riconoscimento attribuito a persone che si sono distinte per la loro capacita’ di coinvolgere il pubblico in esperienze straordinariamente rilevanti.

Il Premio Comunicatore Universale e’ stato istituito dalla manifestazione SEO&Love, ideata e diretta da Salvatore Russo, imprenditore, consulente e formatore molto noto nella scena digitale. Patrocinato dall’Universita’ IUSVE e dal Comune di Verona, l’evento e’ dedicato alla comprensione delle migliori strategie di comunicazione e come aumentare la visibilita’ dei contenuti online e si prefigura cosi’ come il contesto ideale per la presentazione di un premio come il ‘Comunicatore Universale – che mira a riconoscere nelle personalita’ premiate gli stessi valori portanti della filosofia alla base del SEO&Love.

“Prima di pensare agli algoritmi, prima di pensare all’intelligenza artificiale, prima di guardare righe di codice e’ fondamentale trarre ispirazione e spunti di riflessione da chi e’ riuscito a comunicare in maniera efficace su molteplici media, creando un’empatia straordinaria con il pubblico. Oscar Di Montigny riesce a coniugare business e management con spiritualita’, filosofia, arte e scienza” queste, secondo le parole di Salvatore Russo, le motivazioni che hanno spinto l’organizzazione a premiare Oscar Di Montigny.

“Sono onorato di questo riconoscimento. Certamente la Comunicazione e’ ben piu’ di una disciplina; e’ una scienza ed a tutti gli effetti anche un’arte, di cui sono per altro profondamente innamorato – ha dichiarato Oscar di Montigny -, e proprio per questo sono molto lusingato dal fatto che in questo caso al sostantivo di comunicatore’, anche se nel mio caso trovo piu’ adatta la parola divulgatore, venga associato l’aggettivo universale'”.

Per Di Montigny, infatti, educato dal proprio maestro Patrizio Paoletti ai tre assiomi fondamentali della comunicazione – non si puo’ non comunicare; l’intelligenza si misura dalla capacita’ di comunicare; comunicare e’ ottenere il risultato – il concetto di universalita’ della comunicazione e’ di fondamentale importanza, cosi’ come il fatto che ‘chiunque di noi e’ un comunicatore e non puo’ esimersi dall’esserlo – .

Ma non tutto di cio’ che si comunica e’ utile. Anzi, spesso lo e’ solo una minima parte. Secondo Di Montigny, infatti ‘E’ utile tutto cio’ che esprime in comunicazione una forma di intelligenza universale, Infatti, l’intelligenza si misura dalla capacita’ di comunicare e do ottenere un risultato. Per questo e’ un’arte e’ l’arte del bene perche’ e’ utile a creare comunione in nome di un bene collettivo. In inglese c’e’ un detto ‘before you speak, think’ . Ma la parola think puo’ essere pensata anche come l’ acronimo T.H.I.N.K., dove la T (True) invita a comunicare solo cio’ che vero; la H (Helpful) cio’ che e’ utile; la I (Inspiring) solo cio’ che ispira e suggestiona; la N (Necessary) esprime la necessarieta’ della comunicazione e la K (Kind). La vera comunicazione e’ cio’ che mette in comunione due entita’ affinche’ si faccia accadere qualcosa di vero, utile, di ispirazione, necessario e gentile – ha spiegato infine Di Montigny .

BYE – Be Your EssenceBYE e’ una rete di professionisti che opera in tutti gli ambiti della societa’ e dell’economia, dalla consulenza e all’educazione, all’arte e della cultura; affermando nelle soluzioni e nei prodotti e servizi proposti la centralita’ assoluta dell’essere umano, della sua essenza e dei valori che intimamente lo abitano.

‘Mi sono reso conto che oggi comunicare sia esattamente questo – aggiunge – : esprimere un impatto, proporre un orientamento, espandersi esprimendo un’influenza. Per questo io amo parlare di sfera di influenza’. Ciascuno di noi manifesta se’ stesso comunicando, esprimendosi nella propria sfera di influenza. Da qui l’idea della nascita di BYE – Be Your Essence. Modelli organizzativi e didattici – spiega Oscar Di Montigny -, mostre ed eventi, prodotti innovativi e sostenibili. Tutto accomunato da una visione di economia orientata al Bene, per una rigenerata sostanza di felicita’. La mission e’ quella di agire per generare cambiamenti strutturali che coinvolgano la nostra mentalita’, le nostre emozioni, i nostri stili di vita, il nostro modo di concepire l’essere umano – .

Per fare questo, BYE si occupera’ di progetti, prodotti e servizi che siano in grado di assicurare la sostenibilita’ del nostro pianeta e il benessere di tutti gli esseri viventi. Cosi’, attingendo a discipline quali filosofia, arte e scienza (secondo il metodo indicato nel sistema ‘F.A.S.E – R ideato da Patrizio Paoletti) BYE operera’ in tutti gli ambiti dell’economia, in modo particolare in quelli che hanno un piu’ profondo impatto sul vivere. BYE si prefigge, in definitiva, di creare condizioni ad alto impatto che incarnino la necessita’ di comunicare il bene universale.

‘Che cos’e’ universale? Solo cio’ che in comunicazione produce al contempo un bene – precisa Di Montigny – e un vantaggio per la persona (Person), per la umanita’ (People), per qualunque forma di relazione (Partnership), per un profitto che sia giusto (right Profit), che generera’ poi prosperita’ (Prosperity), generando la salvezza del pianeta (Planet) consentendo infine uno stato di pace (Peace): e’ questo il Modello delle 7P che BYE sta teorizzando. Quindi evviva essere un comunicatore universale purche’ su queste 7P di BYE! – , conclude.

Cos’e’ SEO&Love: In programma l’1 e 2 Marzo presso il Palazzo della Gran Guardia, nella bellissima cornice di Piazza Bra’ a Verona, SEO&Love e’ il piu’ importante evento ‘digital – del Nordest e rappresenta un’occasione per chiunque voglia comprendere le strategie di comunicazione digitali, le tendenze del prossimo futuro e generare nuove opportunita’ di business coinvolgendo il proprio pubblico in esperienze significative. Diversity, Brand Journalism, Storytelling, Neuromarketing, Intelligenza Artificiale e Influencer Marketing, SEO e Content Marketing sono gli argomenti principali della prossima edizione.

Chi e’ Oscar di Montigny: esperto di Innovative Marketing, Comunicazione Relazionale, Corporate Education Oscar di Montigny e’ Chief Innovation, Sustainability & Value Strategy Manager in Banca Mediolanum ed anche ideatore e fondatore di Mediolanum Corporate University, ente di formazione fortemente voluto per promuovere un approccio pragmatico e costruttivo alla divulgazione della conoscenza. Keynote speaker di forte impatto motivazionale, e’ spesso invitato a forum e manifestazioni nazionali e internazionali. Il suo e’ un contribuire ad aiutare le giovani generazioni e le aziende ad affrontare le imminenti sfide del futuro. Oscar e’ anche ideatore e divulgatore dei principiu’ dell’Economia 0.0, in cui coniuga business e management con spiritualita’, filosofia, arte e scienza.

Chi e’ Salvatore Russo: imprenditore, brand builder e Founder di &Love srl, societa’ che si occupa della realizzazione di eventi aziendali e formativi, tra cui SEO&Love. Esperto nella creazione di progetti editoriali e strategie di comunicazione, e’ anche autore di progetti editoriali online di grande successo e di manuali di digital strategy per Hoepli.

L’assegnazione del Premio ‘Comunicatore Universale – si svolgera’ a Verona il 2 marzo 2019 presso il Palazzo della Gran Guardia.

