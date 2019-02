L’Orchestra di Padova e del Veneto tra classica ed elettronica

53ma Stagione concertistica 2018/2019

Tempi e tempeste

Giovedì 28 Febbraio 2019

ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO

Auditorium Pollini – ore 20.45

MARCO ANGIUS, direttore

ENRICO CASARI, tenore

Con il concerto del

prossimo 28 Febbraio, all’Auditorium

Pollini di Padova, tutto all’insegna della sperimentazione e del confronto fra

linguaggi musicali diversi, si apre la collaborazione fra l’Orchestra di Padova

e del Veneto e il suo nuovo compositore in residence Nicola Sani. Musicista dalle molte

vocazioni formatosi, tra l’altro, con Stockhausen e Tristan Murail, Sani è

autore di opere di teatro musicale e di brani per strumenti ed elettronica: un

incontro importante per un’orchestra che vuol essere laboratorio di indagine

attiva sul presente. Sul podio ci sarà il direttore artistico dell’OPV Marco Angius, tra i protagonisti della

musica di oggi in Italia; il concerto vedrà inoltre la partecipazione di Enrico Casari, tenore che dal suo

debutto nel 2006 è stato protagonista di una brillante ascesa che l’ha visto

cantare in moltissimi teatri in tutta Europa. Oltre al lavoro commissionato a

Nicola Sani, Tempestate per

orchestra e live electronics, verranno eseguite Quattro versioni dalla

Ritirata notturna di Madrid di Boccherini elaborate da Luciano Berio; il Rondò

arlecchinesco di Ferruccio Busoni; i ballabili del terzo atto del Macbeth

di Verdi e l’orchestrazione di Berio di Otto romanze per tenore e orchestra dello

stesso autore.

Nicola Sani

(foto Hugues Rousse)

Il titolo di Tempestate, oltre a richiamare quello della corrente stagione dell’OPV, «Tempi e tempeste», fa riferimento a «una sorta di irruzione e di devastazione di un contesto sonoro, un atto di ribellione» accompagnato da una ricostruzione del linguaggio musicale su altre basi. Per quest’operazione di rottura e di ricomposizione sonora Nicola Sani si è servito fra l’altro di nuove tecniche di spazializzazione applicate a tutta l’orchestra, con movimenti e trasformazioni che portano ad un ascolto immersivo del suono strumentale.

Ma anche di tutta la

sua abilità nel lavorare il suono come materia in continua trasformazione, di

proiettarlo nello spazio, di provocarvi oscillazioni continue fra l’omogeneo e

l’eterogeneo, fra il liscio e lo striato. Tutta una manipolazione del suono che

finisce per creare, per mezzo di contrasti dinamici, ritmici ed espressivi, una

vera e propria drammaturgia.

“Tempestate” è dedicato

alla memoria del compositore e amico Mario Bertoncini, recentemente scomparso,

a cui Sani era molto legato.

Del quintetto Musica

notturna delle strade di Madrid, un grande successo di fine ‘700,

Boccherini preparò più versioni per organici diversi. L’elaborazione di Luciano

Berio (1975) sovrappone quattro di queste versioni, «mettendo in rilievo, verso

la fine, alcuni “saporosi” conflitti armonici». La Ritirata è l’ultimo

movimento del brano e corrisponde al momento del coprifuoco, quando la movida

notturna della città spagnola inizia a disperdersi e un velo di malinconia si

mescola agli ultimi strascichi della festa.

L’Arlecchino

protagonista del Rondò di Ferruccio Busoni, scritto a New York nel 1915,

è una figura irrequieta che alterna profonda commozione e riso irrefrenabile, slanci

coraggiosi e timide reticenze, trasporto amoroso e versacci di scherno – come

nell’intervento finale del tenore fuori scena, che mima una sorta di

sghignazzo. Una maschera che però, presa tra tante passioni contrastanti, ci

risulta fin troppo familiare: è un essere umano come noi.

Enrico Casari

Le scene di ballo del

terzo atto del Macbeth, aggiunte da Giuseppe Verdi per la

rappresentazione parigina del 1865, rappresentano una delle pochissime

incursioni del compositore di Busseto nel mondo della danza. L’aggiunta di

queste scene, un’imposizione dell’uso francese, preoccupava non poco Verdi, che

tuttavia realizzò pagine di grande efficacia e ben inserite nel contesto del

melodramma: lo spunto è il ballo dei diavoli e delle streghe da cui Macbeth,

non contento della profezia ottenuta nel primo atto, si reca per ottenere nuovi

vaticinii. Un esempio della versatilità di quello che fu forse il più grande

compositore romantico italiano, il quale si cimentò anche nella musica da

camera, come avviene con le Otto romanze per tenore e pianoforte in cui

Berio vedeva quasi degli «studi per scene, arie e cabalette di melodrammi

verdiani in fieri». La raffinatissima orchestrazione di Berio, non

sempre in stile storico, non stravolge il senso dei brani ma vi introduce a

tratti degli «spaesamenti» generati dalle associazioni, lontane o vicine, che i

vari passaggi delle romanze vengono suggerendo. Le Otto romanze saranno

anche al centro della Lezione di Sabato del 2 Marzo 2019 di Sandro Cappelletto,

direttore della pubblicazione “Studi Verdiani”.

Il

concerto sarà anticipato dalla prova

generale aperta al pubblico alle ore 10.30 e da una introduzione all’ascolto con i protagonisti della serata alle ore

19.45 sempre in Auditorium.

La Stagione concertistica è realizzata con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, della Regione del Veneto, del Comune di Padova e di Fondazione Antonveneta.

Nicola Sani

Enrico Casari

Marco Angius

(Studio Pierrepi)