Festival della Salute Globale

Riflettere sulla salute globale e’ un modo innovativo di avvicinarsi ad un diritto fondamentale della persona, perche’ significa considerare il suo benessere tenendo conto delle condizioni, sociali, ambientali, economiche e culturali in cui ciascun essere umano vive. Si tratta quindi di allargare lo sguardo sia in senso geografico, analizzando l’interdipendenza esistente tra fenomeni locali e globali (al Nord come al Sud del mondo) sia in senso disciplinare, perche’ ci si avvale del contributo non solo delle scienze mediche ma anche di quelle sociali e umane, dell’economia, del diritto.

Da qui l’idea di Editori Laterza di riunire le personalita’ piu’ interessanti di ciascuna di queste diverse discipline in un grande festival internazionale, il . L’iniziativa, che vede Walter Ricciardi come direttore scientifico e Stefano Vella come condirettore si svolgera’ a Padova dal 5 al 7 aprile 2019.

La citta’ per la sua antica tradizione accademica si candida naturalmente ad ospitare un festival con l’ambizione di far dialogare medici, scienziati, studiosi, esperti, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni in maniera coinvolgente e accessibile, con rigore ma in modo divulgativo e avvalendosi di format diversi: dalle lezioni magistrali, allo spettacolo, alla mostra.

venerdi 5 aprile aprira’ l’economista della Columbia Jeffrey Sachs, inserito dal “Time” tra le cento persone che hanno cambiato il mondo.

Il programma completo sara’ presentato in una conferenza stampa a marzo e subito dopo reso disponibile sul sito www.festivalsaluteglobale.it.

Promotori dell’iniziativa sono il Comune e l’Universita’ di Padova.

La manifestazione, progettata dagli Editori Laterza, con il patrocinio della Regione del Veneto si avvale della partnership di Medici con l’Africa Cuamm, e’ realizzata in collaborazione con Camera di Commercio, Fondazione Barilla, Fondazione Cariparo, Provincia di Padova.

