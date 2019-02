Camorra: michielli (federalberghi veneto), ‘la sua presenza non e una novita’

Venezia, 20 feb. (AdnKronos) – “Purtroppo, non e una novita la presenza di organizzazioni mafiose, ed in particolare della Camorra, sulla costa veneta: quarant’anni fa vi fu il primo rapimento di un imprenditore, Marco Pasti avvenuto proprio ad Eraclea nel 1980, e le indagini portarono in direzione di autori legati alla Camorra”. A sottolinearlo all’Adnkronos e Marco Michielli, albergatore di Bibione e presidente di Federalberghi del Veneto, che ci tiene a sottolineare: “Da allora in poi, tutti gli uomini delle forze dell’ordine che agiscono in questa zona hanno le antenne dritte in questa direzione”.

E poi, spiega il presidente degli albergatori veneti: “Le organizzazioni mafiose puntano ovviamente ad agire nelle zone piu ricche del paese e non in quelle povere. E la nostra e una di queste: particolarmente indicata quindi per il riciclaggio di denaro sporco da investire in attivita lecite”. Ma per il presidente di Confturismo veneto: “Il problema a nato storicamente con le legge sul confino che ha portato i mafiosi a risiedere anche nella nostra regione, ed invece di essere isolati, i criminali venuti dalle regioni del Sud, hanno fatto proseliti: vedi Felice Maniero e i suoi compagni, con la nascita della cosiddetta ‘Mala del Brenta’”.

(Adnkronos)