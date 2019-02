MUD 2019: PER ORA E’ SOSPESO

In attesa della annunciata pubblicazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrebbe modificare l’attuale disciplina, i servizi dedicati alla compilazione e presentazione della Comunicazione MUD per il 2019 (relativa ai dati 2018) sono sospesi.

Nel caso in cui il decreto venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 1 marzo prossimo, il termine per la presentazione del modello è fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione.

A partire dalla data di pubblicazione e comunque dal 1 marzo, renderemo disponibili anche le istruzioni. Inoltre pubblicheremo i tracciati record e, progressivamente, tutte le procedure di compilazione e trasmissione.

Info: Manuela Concas

Responsabile Area Ambiente Confesercenti

Tel. +39 049 8698618

cell +39 337 1290381

(Confesercenti Veneto Centrale)