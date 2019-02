Escarpe.it, la rivoluzione della calzatura viaggia in rete

(Milano, 19 febbraio 2019) – Il piu’ grande rivenditore polacco online progetta il negozio del futuro e si lancia alla conquista dell’Europa

Milano, 19 febbraio 2019 – Scarpe per donna, uomo e bambini: 476 marche, 50.000 prodotti, reso gratuito entro 30 giorni, spedizione gratuita, molti sconti e altrettante promozioni, prezzi vantaggiosi per la migliore qualita’. Inizia cosi’ la lunga serie dei plus’ che il grande retailer polacco di calzature www.eobuwie.pl (www.escarpe.it) offre anche alla clientela italiana ben disposta a fare i propri acquisti online.

Oltre a garantire una gamma vastissima di prodotti di tutti i migliori brand alla moda di tutto il mondo, il leader polacco nella vendita di scarpe online, presente su questo mercato da oltre dieci anni, e’ riconosciuto sulla base di numerose e qualificate attestazioni come uno degli e-commerce con le performance piu’ elevate a livello europeo.

Oggi www.eobuwie.pl rappresenta davvero il negozio del futuro. E dalla Polonia si espandera’ in tutta Europa, Italia compresa. Niente piu’ magazzino, ma solo modelli da vedere, in quanto la prova e’ tutta digitale, alla quale fa comodamente seguito l’acquisto online.

Vale la pena di comperare scarpe, ma anche borse, accessori, su www.escarpe.it, perche’ i vantaggi sono davvero molteplici e interessanti: a cominciare dal fatto che si puo’ scegliere la formula di pagamento che si preferisce, per continuare con la presenza di un centro assistenza rivolto alla clientela al quale ci si puo’ rivolgere dal lunedi’ al venerdi’ dalle 9 alle 17, con consulenti da contattare via email o anche sui socia media piu’ diffusi, da Instagram a Facebook.

Tornando alla gamma dei prodotti, si spazia dall’uomo alla donna, dalla bambina al bambino, sia per le calzature, con una vasta scelta tra ciabatte, sandali, scarpe basse, sportive, stivali, ma anche in fatto di accessori e di borse: da viaggio, a secchiello, a tracolla, da sera, cofanetti per cosmetici e molto altro ancora.

Sono inoltre gia’ disponibili sul sito italiano le proposte delle nuove collezioni primavera-estate 2019 delle migliori marche.

Al di fuori della Polonia, per ora si possono fare acquisti solo online, ma vi sono progetti di espansione guidati dall’idea gia’ sviluppata in madrepatria: mettere a disposizione della clientela un concept store, che serve solo per vedere le novita’, perche’ poi l’acquisto si fa comodamente via PC seduti in poltrona o alla propria scrivania.

Di proprieta’ di CCC S.A, la piu’ grande azienda di vendita al dettaglio di calzature in Europa centrale e maggior produttore di calzature in Europa, www.eobuwie.pl ha di recente affidato a Dalziel & Pow la creazione dei nuovissimi concept store a marchio proprio di CCC, dove i clienti hanno quasi tutto lo stock del brand a portata di mano.

Il debutto fisico di www.escarpe.it offre un percorso di acquisto completamente diverso, davvero rivoluzionario: nell’area di ingresso, sgabelli alti, tablet e schermi interattivi su cui i clienti possono effettuare ricerche e ordinare, display digitali che sostituiscono la tradizionale VM, offrendo un ambiente elegante e minimale che esalta la liberta’ del cliente senza soluzione di continuita’. Dal retro del negozio, vista sul magazzino, che ospita 110.000 scatole da scarpe, mettendo in mostra la vasta gamma di marchi e prodotti disponibili. Le scatole, poi, scivolano dal magazzino verso il basso attraverso le scaffalature dietro i bancomat.

In Polonia, inoltre, il Brand eobuwie.pl sta gia’ testando un nuovo modo, piu’ rapido e meno inquinante, per consegnare i pacchi, utilizzando mini-veicoli elettrici, capaci di raggiungere il destinatario nell’arco di sole tre ore dall’ordine (online). Attualmente questa metodologia di consegna e’ stata messa a punto solo per l’area metropolitana di Wroclaw/Breslavia, ma se questa soluzione si dimostrera’ gradita dalla clientela, c’e’ l’idea di potenziarla ed espanderla ad altre aree urbane.

Continua la collaborazione di eobuwie.pl SA per il Digital Marketing in Italia con Key-One srl.

Puntando a un ulteriore sviluppo della presenza online in Italia con il portale di e-commerce e-scarpe.it, eobuwie.pl S.A. si e’ affidata ai servizi di Key-One srl.

Key-One e’ stata fondata nel 2005 come Digital Media Factory in Italia.

Il continuo rinnovamento e l’innovazione hanno portato alla perfetta combinazione di creativita’ e tecnologia.

Fornisce consulenza, soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto: semplici chiavi per una presenza redditizia nell’ambiente digitale.

